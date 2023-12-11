攻擊亞裔佛州女 認仇恨罪判監

佛州女子在曼哈頓用胡椒噴霧攻擊華裔被控仇恨犯罪，判監60天。(市警提供)

涉嫌於2022年在曼哈頓 用胡椒噴霧攻擊亞裔的佛州女子巴克(Madeline Barker)，日前在曼哈頓地方法院認罪，並因仇恨犯罪 和嚴重攻擊兩項罪名被判60天監禁及三年緩刑，另處罰金共250元。

被告巴克被控在去年6月的雀兒喜(Chelsea)快閃LEAF鮮花展上試圖使用胡椒噴霧襲擊四名華裔女子。根據起訴書和此前的報導，當時四名受害人在鮮花裝置前拍照和交談，巴克則聲稱她們試圖騷擾她。隨後，她不理會對方的解釋，高喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」。在四名華女 起身離開後，她又追上前去，掏出隨身攜帶的胡椒噴霧攻擊她們。

巴克在去年7月被捕，被控八項以仇恨犯罪為目的的攻擊、未遂攻擊和騷擾罪。一個月後，她獲得無現金保釋。據報導，她在此後的出庭過程中，態度輕蔑，拒絕認罪並向攝影記者豎中指。

在日前的庭審中，巴克未再像此前出庭時一樣張揚。在與辯護律師討論後，決定撤回不認罪決定，承認一項基於種族或宗教的嚴重騷擾(aggresive harassment)指控、以及一項新增的以仇恨犯罪為目的的攻擊(assault)並致人輕傷指控。巴克被判處監禁60天，緩刑三年。此外，她還被判處支付法庭費用175元、刑事受害者賠償基金費用25元，以及DNA檢測費用50元，總計罰金250元。