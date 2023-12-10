我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

上海同鄉會設驛站 慶祝成立展望未來

記者鄭怡嫣╱紐約報導
美國上海同鄉會9日舉辦年終聚餐，慶祝法拉盛首個驛站成立，並向鄉親介紹2024年同鄉會將舉辦的系列活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國上海同鄉會9日舉辦年終聚餐，慶祝法拉盛首個驛站成立，並向鄉親介紹2024年同鄉會將舉辦的系列活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國上海同鄉會9日舉辦年終聚餐，慶祝法拉盛首個驛站成立，並向鄉親介紹2024年同鄉會將舉辦的系列活動，同鄉會也鼓勵更多年輕人加入義工行列，服務社區。

上海同鄉會會長沈珺介紹，上海同鄉會近日在位於法拉盛王子街(Prince St.)36-36號的小紅樓餐廳，成立了首個同鄉會驛站，小紅樓是一家本幫菜館，便於上海民眾品嘗家鄉菜及熱絡感情，餐館也將幫助同鄉會招收更多會員、擴大影響力。而若老鄉有困難想要聯絡同鄉會，也可就近前往餐廳驛站，屆時，同鄉會將根據個案提供法律援助等服務。同鄉會也望之後能在紐約開闢更多的驛站。

沈珺表示，在2023年，上海同鄉會組織參與了多場大遊行的活動，5月初則主辦第三屆弘揚亞裔武術文化和自衛防身術實戰論壇，紀念李小龍逝世50周年，10月上旬同鄉會帶領15位會員在上海參加故鄉行的活動，並與當地黃浦區僑聯簽署了友好合作協議。

沈珺說，在2024年，將繼續為社區安排各項活動，幫助鄉民適應在美國的生活，提供對美國政策福利的了解。同鄉會還計畫在明年舉辦表彰大會，表彰為社區作出貢獻的個人，並舉辦一場上海爵士樂音樂會。此外，同鄉會在每個月也將如期舉辦三次線上講座及一次線下活動。她也鼓勵年輕人加入義工行列，服務社區。

更多活動詳情，請至同鄉會官方網站www.shanghaiusa.org查詢。

法拉盛 爵士樂 亞裔

上一則

台灣會館島嶼之聲音樂會 傳達故鄉情

下一則

走線者增長快速 角聲提供協助

延伸閱讀

紐約法拉盛市中心擬建新校 添加700座位

紐約法拉盛市中心擬建新校 添加700座位
法拉盛小巷性侵華女 涉案色狼被捕

法拉盛小巷性侵華女 涉案色狼被捕
一起控制哮喘 世報健康講座上線

一起控制哮喘 世報健康講座上線
海外崑曲社35周年 10日演出兩場折子戲

海外崑曲社35周年 10日演出兩場折子戲

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先