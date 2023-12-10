上海同鄉會設驛站 慶祝成立展望未來

美國上海同鄉會9日舉辦年終聚餐，慶祝法拉盛首個驛站成立，並向鄉親介紹2024年同鄉會將舉辦的系列活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國上海同鄉會9日舉辦年終聚餐，慶祝法拉盛 首個驛站成立，並向鄉親介紹2024年同鄉會將舉辦的系列活動，同鄉會也鼓勵更多年輕人加入義工行列，服務社區。

上海同鄉會會長沈珺介紹，上海同鄉會近日在位於法拉盛王子街(Prince St.)36-36號的小紅樓餐廳，成立了首個同鄉會驛站，小紅樓是一家本幫菜館，便於上海民眾品嘗家鄉菜及熱絡感情，餐館也將幫助同鄉會招收更多會員、擴大影響力。而若老鄉有困難想要聯絡同鄉會，也可就近前往餐廳驛站，屆時，同鄉會將根據個案提供法律援助等服務。同鄉會也望之後能在紐約開闢更多的驛站。

沈珺表示，在2023年，上海同鄉會組織參與了多場大遊行的活動，5月初則主辦第三屆弘揚亞裔 武術文化和自衛防身術實戰論壇，紀念李小龍逝世50周年，10月上旬同鄉會帶領15位會員在上海參加故鄉行的活動，並與當地黃浦區僑聯簽署了友好合作協議。

沈珺說，在2024年，將繼續為社區安排各項活動，幫助鄉民適應在美國的生活，提供對美國政策福利的了解。同鄉會還計畫在明年舉辦表彰大會，表彰為社區作出貢獻的個人，並舉辦一場上海爵士樂 音樂會。此外，同鄉會在每個月也將如期舉辦三次線上講座及一次線下活動。她也鼓勵年輕人加入義工行列，服務社區。

更多活動詳情，請至同鄉會官方網站www.shanghaiusa.org查詢。