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身分被洩+信件被偷 班森賀身分盜竊案 華人中招

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。(美聯社)
班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，可歸咎於身分遭洩露或信件被偷而引發的損失，有多名華人中招；管轄當地的市警62分局目前發布消息，呼籲民眾提高警惕。

根據市警局，31歲的華女於10月12日申辦一張新的信用卡，但遲遲未收到，後來她撥電給銀行工作人員，才得知這張卡已被人盜刷使用；她第一時間註銷後再申請新卡，但在10月28日，她收到一封電郵，指自己的住家地址和手機號碼都被人蓄意更改，不久後在11月8日，在事先未要求的情況下，她收到一封含有自己紐約州駕照副本的郵件。

她循著蛛絲馬跡，找到要求該證件的人的手機號並致電，一名陌生男子接通電話，對方擁有她的信用卡信息；警方指出，受害者沒有財物損失，為以防萬一，目前所有的銀行卡、信用卡都已被註銷。

第二起案件中，58歲的華男指身分遭洩，被歹徒用來開多個手機號，並將一筆2844元的費用記在他的帳戶上，受害者報警後，手機公司已和警方配合調查。

另外，一名73歲的華嫗也於11月30日報案，指自己淪為身分盜竊的受害者，其銀行月結單顯示，她的信用卡無故被人盜刷405元。

在一起汽車盜竊案中，61歲的華翁於11月26日將車停在Bay32街交86街的一處街道上，他坦言未將車門上鎖；一名歹徒隨後闖入車內，盜走他的衣物、支票簿、以及一把電鋸，並簽發了一張4000元的支票試圖兌現，但受害者隨即接到銀行的通知，及時取消交易而未造成更多的損失，他也將手上掌握的監控錄像作為證據交給62分局調查。

信用卡 支票 華女

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