一起控制哮喘 世報健康講座上線

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

在過去的三年中，世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)攜手合作，共同推出了一系列免費的線上健康講座影片服務讀者。最新的線上講座「讓我們一起控制哮喘吧！」已於本月正式上線，可在世界新聞網worldjournal.com及YouTube官方頻道免費收看。

本期講座由紐約長老會皇后醫院小兒肺科和哮喘科主任、兒科門診質量與患者安全主任，同時也是威爾康奈爾醫學院兒科臨床副教授的Kalliope Tsirilakis醫師擔任主講人，深入解說哮喘的成因、症狀，以及預防和治療方法。

本期講座由Kalliope Tsirilakis醫師主講。

主講人介紹，本次講座將重點討論「如何控制哮喘」。冬季病毒流行季節對哮氣喘兒童來說是最困難的時期，如果孩子患有哮喘，講座可以幫助家長們學習識別哮喘發作的症狀以及如何治療。而透過與孩子醫生的合作，家長可以制定最適合的哮喘控制計畫，了解何時以及如何使用哮喘藥物，讓孩子保持健康和活躍。

紐約長老會皇后醫院在多個地點提供頂尖且廣泛的兒科醫療保健服務。兒童哮喘中心位於法拉盛 和新鮮草原，電話: (718)670-1920。法拉盛本院內設有Theresa Lang兒童門診中心：普通兒科、小兒腎病科、小兒神經內科、小兒腸胃病科 ，電話：(718)670-1800，和小兒肺科、哮喘和過敏/免疫科，電話：(718)670-1920。

傑克森高地：普通兒科，電話：(718)424-2788。新鮮草原：普通兒科，電話：(718)670-2899，和多個兒科專科門診服務——心臟病科、腸胃病科、神經科、外科和泌尿科，電話：(718)670-2468。

同時，該院與共同醫療系統內的科曼斯基兒童醫院(NewYork-Presbyterian Komansky Children's Hospital)和摩根斯坦利兒童醫院(NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital)一起在溫馨、以家庭為中心的環境中提供更便民的全面醫療服務。如需更多信息，請致電(718)670-1800，或聯繫社區健康發展部(718)670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情 ，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。