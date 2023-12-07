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街頭攤販聚集市政廳 華人發聲

記者許君達／紐約報導
數百名街頭商販聚集市政廳外，支持市議會攤販管理改革議案的提出。(記者許君達／攝影)
數百名街頭商販聚集市政廳外，支持市議會攤販管理改革議案的提出。(記者許君達／攝影)

市議會多名議員6日聯袂提交一組旨在徹底改革街頭攤販管理制度的提案。在下午的公聽會開始前，紐約街頭攤販正義聯盟(NYC Street Vendor Justice Coalition)在市政廳廣場外集會造勢，包括華裔在內數百人出席；領銜提案的布朗士市議員桑切斯(Pierina Sanchez)和法里亞斯(Amanda Farías)與市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)以及十餘名參與提案的市議員參加這一活動。

提案內容主要包括：要求當局開放街頭攤販執照申請、對違規擺攤進行「非刑事化」改革、為街頭攤販設立類似小商業局的機構專門管理以及畫設更多可以合法擺攤的區域。

街頭攤販正義聯盟公布的數據顯示，紐約市十年前共有街頭商販約2萬個，現在只多不少，而全市現存的綜合性攤位執照僅有853個、移動餐飲攤販執照約5100個，有2萬餘人在申請執照的排隊名單中苦苦等待，很多人甚至等十多年都未如願。

桑切斯表示，作為出身於街頭攤販家庭的孩子，她最了解小商販們的辛勞。這些靠辛勤勞動養家糊口的人應該享有一個公平的機會，他們只需要基本的正義和體面。

皇后區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)表示，紐約市一直宣稱支持小商業者，但作為最小單位的小商業者，街頭商販們長期以來沒有得到應有的資源、幫扶、明確的管理規定以及最重要的執照。蘭德表示，新移民通過在街頭擺攤的方式扶養下一代，送他們進入最好的大學，然後回來成為這個城市的領導者，這是紐約精神最好的象徵。

數百人參與了當日的集會，參會者幾乎全部為少數族裔，近30名華人商販從法拉盛趕來。紐約市小販委員會華人分部負責人嚴Jack說，疫情期間，法拉盛地區的華人商販新增最多，但有些人已從業多年，卻一直都沒能等到執照。他說，他自己在申請時，工作人員直接半開玩笑地告訴他，「以現在的進度，很可能等到你過世都無法排到。」

對於此前法拉盛地區針對街頭商販的掃蕩行動，嚴Jack表示，「現在那些有了店面的老闆，有誰當年不是在地鐵裡擺攤出身的呢？現在為什麼又極力過河拆橋、去堵死新來者的路呢？」

嚴Jack表示，攤販維護自己的權益並不等於希望街道變得混亂不堪，重要的是，要好好訂立可行的規則然後引導攤販去遵守，同時更要先讓他們申請得到牌照。

參與集會者多為少數族裔，其中也有部分來自法拉盛的華人。人們高舉「攤販也是小商業」...
參與集會者多為少數族裔，其中也有部分來自法拉盛的華人。人們高舉「攤販也是小商業」等口號，要求得到更合理的對待。(記者許君達／攝影)
攤販管理改革提案由市議員桑切斯領銜提出。(記者許君達／攝影)
攤販管理改革提案由市議員桑切斯領銜提出。(記者許君達／攝影)

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