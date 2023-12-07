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2024法拉盛農曆新年遊行 2/10登場

記者邢易霖／紐約報導
法拉盛華商會6日舉行2024法拉盛農曆新年遊行籌備會。(記者邢易霖／攝影)
法拉盛華商會6日舉行2024法拉盛農曆新年遊行籌備會。(記者邢易霖／攝影)

2024年法拉盛「農曆新年遊行」將於2月10日(周六)11時登場，並於下午1時至3時在「天廣新天地」舉辦室內活動。主辦方法拉盛華人工商促進會(FCBA)6日舉行籌備會，宣布遊行路線、封街計畫等。活動為增強對亞裔文化的包容性，不僅有豐富的室內各色攤位，還有精彩的文化藝術表演，與社區民眾共度新春佳節。

華商會理事長王耀明表示感謝所有的參與者、志願者和贊助商支持，此次活動將慶祝亞裔文化，增強社區凝聚力，活躍社區氛圍，與民眾歡度新年。

華商會首席顧問杜彼得表示，今年的遊行與往年相似，但心情不同。當前美國社會對華人看法各異，社區有責任向社會和民代指明他們的責任。他說，各級民代是社區的一部分，需要對社區議題敏感，在投票時了解社區需求，為亞裔群體發聲。他說「這次遊行希望大家齊心協力，再次展示對美國的貢獻，展現自己的民族文化傳統，告訴他們有一群優秀的人生活在法拉盛」。

市警109分局社區事務聯絡官黃淩欽介紹了遊行路線和重要事項，警方將檢查整個安全系統並修補去年做得不足的地方，並在現場部署約120名警察和80多名輔警，負責遊行期間的安保工作。遊行路線從法拉盛37大道夾友聯街路口開始，經109分局直行至三福大道之後轉入緬街，北行至39大道後抵達終點站飛越皇后大樓(Queens Crossing)。

遊行當天羅斯福大道與北方大道間的友聯街路段，早上8時30分起禁行車輛通行。10時30分起，遊行路線街道禁行車輛，預計下午1時30分至2時遊行結束後，道路將重新開放。此期間遊行路段禁止停車，警方建議民眾在前一晚移走車輛，避免車輛被拖走。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州眾議員金兌錫、州參議員劉醇逸辦公室代表、州參議員曲怡文、州長辦公室選民事務主任劉林劍虹、皇后區民代、商會與社區機構代表等出席會議。農曆新年遊行室內攤位報名，可聯繫華商會理事Anita。電話：(646)3218619。

法拉盛 亞裔 皇后區

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