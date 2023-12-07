電車安全聯盟呼籲 電單車登記註冊

市議員霍登(Robert Holden)出席紐約電車安全聯盟12月6日在市政廳前舉行的集會，並呼籲民眾支持他起草的758號提案，要求所有電單車登記註冊。(記者范航瑜／攝影)

紐約電車安全聯盟(NYC E-Vehicle Safety Alliance)12月6日在市政廳前集會，為今年9月車禍去世的曼哈頓華埠 啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)發聲，並呼籲支持市議會新提案(Intro. 758)，要求所有電單車登記註冊。市議員霍登(Robert Holden)與曼哈頓華埠啟蒙學校校長黎淑玲出席。

陸瑞英於今年9月5日在華埠格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口處，被一名騎車人撞倒後，頭部重傷不治過世。「陸瑞英原本計畫於明年退休，去英國探訪外甥一家並幫他照看小孩。然而這一切計畫卻毀在了一輛電單車上，」黎淑玲說，「我們要求市議會通過提案，要求所有電單車都必須註冊並取得許可。至少，受害者及其家人們有權知道肇事司機是誰，他們需要對事故負責」。

「我總是說，紐約市 最危險的地方就是馬路，因為四面八方都有可能出現電單車，而你必須格外謹慎，」霍登說。他於去年10月起草了758號提案，希望通過執照問責制遏止不良騎行行為。該提案要求，每輛帶有電單車和電動滑板車和都要獲得官方許可並登記註冊。霍登的提案目前共有32位共同發起人。

紐約電車安全聯盟創始人施羅德(Janet Schroeder)說，紐約州65歲以上的居民共有320萬人，也是增長速度最快的年齡團體。而這些老人和殘障者是電單車事故的主要受害者。目前，紐約市警系統並沒有將電動車事故列入交通事故報告的類別之一。這意味著電單車事故中的受害者有可能無法報案。

施羅德表示，「犯罪系統的報告至關重要。我們需要準確的統計數據，來解決電單車和摩托車造成越來越多傷亡的問題」。