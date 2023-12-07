我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

電車安全聯盟呼籲 電單車登記註冊

記者范航瑜／紐約報導
市議員霍登(Robert Holden)出席紐約電車安全聯盟12月6日在市政廳前舉行的集會，並呼籲民眾支持他起草的758號提案，要求所有電單車登記註冊。(記者范航瑜／攝影)
市議員霍登(Robert Holden)出席紐約電車安全聯盟12月6日在市政廳前舉行的集會，並呼籲民眾支持他起草的758號提案，要求所有電單車登記註冊。(記者范航瑜／攝影)

紐約電車安全聯盟(NYC E-Vehicle Safety Alliance)12月6日在市政廳前集會，為今年9月車禍去世的曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)發聲，並呼籲支持市議會新提案(Intro. 758)，要求所有電單車登記註冊。市議員霍登(Robert Holden)與曼哈頓華埠啟蒙學校校長黎淑玲出席。

陸瑞英於今年9月5日在華埠格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口處，被一名騎車人撞倒後，頭部重傷不治過世。「陸瑞英原本計畫於明年退休，去英國探訪外甥一家並幫他照看小孩。然而這一切計畫卻毀在了一輛電單車上，」黎淑玲說，「我們要求市議會通過提案，要求所有電單車都必須註冊並取得許可。至少，受害者及其家人們有權知道肇事司機是誰，他們需要對事故負責」。

「我總是說，紐約市最危險的地方就是馬路，因為四面八方都有可能出現電單車，而你必須格外謹慎，」霍登說。他於去年10月起草了758號提案，希望通過執照問責制遏止不良騎行行為。該提案要求，每輛帶有電單車和電動滑板車和都要獲得官方許可並登記註冊。霍登的提案目前共有32位共同發起人。

紐約電車安全聯盟創始人施羅德(Janet Schroeder)說，紐約州65歲以上的居民共有320萬人，也是增長速度最快的年齡團體。而這些老人和殘障者是電單車事故的主要受害者。目前，紐約市警系統並沒有將電動車事故列入交通事故報告的類別之一。這意味著電單車事故中的受害者有可能無法報案。

施羅德表示，「犯罪系統的報告至關重要。我們需要準確的統計數據，來解決電單車和摩托車造成越來越多傷亡的問題」。

華埠 紐約市 曼哈頓

上一則

紐約市警公共信息辦公室 多元團隊亮相

下一則

市警109分局 表彰3華裔輔警

延伸閱讀

紐約又傳鋰電池火災 布碌崙2人傷1命危

紐約又傳鋰電池火災 布碌崙2人傷1命危
紐約客談／如何遏制鋰電池釀火災是一個難題

紐約客談／如何遏制鋰電池釀火災是一個難題
州參議員曲怡文提案 加強紐約電單車店消防

州參議員曲怡文提案 加強紐約電單車店消防
種蔬果全送窮人 愛州少女兩年捐7000磅

種蔬果全送窮人 愛州少女兩年捐7000磅

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
紐約皇后區3日早上發生一起家庭悲劇，導致四人死亡，其中包括兩名兒童；兇嫌在刺傷兩名到場的警察後，被警方擊斃。(Citizen截圖)

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

2023-12-04 06:24

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情