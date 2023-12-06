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MTA防逃票 新玻璃面板門地鐵檢票口亮相

記者邢易霖／紐約報導
大都會運輸署(MTA)在皇后區試運行新地鐵檢票口 ，首批八個檢票口在E、J 和 Z線的Sutphin Blvd.-Archer Ave站亮相，旨在應對去年該機構損失6.9億元資金的逃票危機。(取自MTA官網)
大都會運輸署(MTA)在皇后區試運行新地鐵檢票口 ，首批八個檢票口在E、J 和 Z線的Sutphin Blvd.-Archer Ave站亮相，旨在應對去年該機構損失6.9億元資金的逃票危機。(取自MTA官網)

大都會運輸署(MTA)4日在皇后區試運行新的地鐵檢票口 ，首批八個檢票口在地鐵E、J和 Z線的Sutphin Blvd.-Archer Ave站亮相，MTA希望通過新的地鐵檢標裝置，使得該機構不再因像去年那樣因乘客逃票而損失多達6億9000萬元。這些新檢票口移除了傳統不銹鋼十字轉門，改為使用電動有機玻璃面板門控制乘客進入地鐵站，使其難以翻越或攀爬。

紐約市捷運局局長戴維(Richard Davey)在皇后區推出新檢票口時接受記者...
紐約市捷運局局長戴維(Richard Davey)在皇后區推出新檢票口時接受記者提問。(取自MTA官網)

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，這次成功改造升級地鐵檢票口，將大大改善紐約地鐵目前的十字旋轉門系統。新閘機系統可以讓攜帶行李、嬰兒車、坐輪椅或有其他殘疾的乘客，更輕鬆使用地鐵服務設施，這一系統也支持OMNY無接觸式支付和MetroCard。

市捷過局表示，之所以選中Sutphin Boulevard成為首站，是因為它通過具有綜合設施的牙買加(Jamaica)站與甘迺迪國際機場(JFK Airport)的機場快線(AirTrain)相連。

新檢票口移除傳統不銹鋼十字轉門，改為使用電動有機玻璃面板門控製乘客進入地鐵站，使...
新檢票口移除傳統不銹鋼十字轉門，改為使用電動有機玻璃面板門控製乘客進入地鐵站，使其難以翻越或攀爬。(取自MTA官網)

官員們表示，第八大道至賓州車站的A、C和E線將是第二個安裝新檢票口的車站，新設備將於下周安裝完畢。該車站的安裝費用為70萬元。MTA無障礙長阿羅約(Quemuel Arroyo)稱，新檢票口系統是紐約實現第一個「現代化」的收費陣列，但這些閘機只是測試技術的試運行的一部分。新閘機不像傳統的旋轉柵欄那樣有旋轉臂，而是通過電動有機玻璃面板門形成屏障，有效阻擋乘客，閘機將在乘客支付車費後自動打開。類似的系統在世界各地的交通系統中都有使用，它們有效的阻止了欲逃票的乘客。

MTA策略性地選擇將新旋轉柵門安裝在機場快線(AirTrain)，機場快綫是無人駕駛的機場軌道系統，負責將旅客接送到甘迺迪國際機場的航站樓，目的是測試乘客在換乘時是否更容易攜帶行李通過檢票口。目前，MTA仍在測試幾種旋轉柵門原型，包括中央車站的現代化有機玻璃柵門，這種柵門與美國和歐洲其他一些大城市使用的柵門非常相似。

地鐵站 MTA 大都會

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