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公校市長控制體制 教育廳聽證會將評估

記者范航瑜／紐約報導
州參議員劉醇逸。(取自州眾議會官網)
州參議員劉醇逸。(取自州眾議會官網)

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸即將從5日起，主持一系列有關紐約市學校教育的公聽會，他鼓勵華人家長積極參與。這些聽證會由紐約州教育廳主辦，對公眾開放，將評估和探討紐約市公立學校的市長控制(Mayoral Control)體制。

「市長控制」指的是市長以任命的董事會，取代選舉產生的教育委員會。市長也可以直接任命學校校長。2022年，州議會通過了市長控制權的為期兩年的延期，引入了新的制衡措施，加入了更多教育政策小組成員，並要求州教育專員對紐約市學校治理系統的整體有效性進行全面審查。

紐約州教育廳已在開展工作，評估紐約市學校在市長控制下的運作狀況，並分析近年來其他城市學校系統的變化。根據要求，紐約州教育廳將在紐約市五區分別舉行公聽會。劉醇逸表示，「我鼓勵所有學校的利益相關者都參與到其中來。無論是通過市長控制還是其他方式，這都關係著紐約市教育的未來。我們應該積極貢獻自己的力量」。

第一場公聽會將於12月5日(周二)在布朗士的德威特·克林頓高中(DeWitt Clinton High School)舉行。第二場將於12月18日(周一)在皇后區的愛迪生職業和技術教育高中(Thomas A. Edison Career and Technical HS)舉行。第三場將在明年1月11日(周四)在布碌崙(布魯克林)的Boys and Girls High School舉行。第四場將於明年1月18日(周四)在曼哈頓的金恩博士教育中心(Martin Luther King Jr. Educational Complex)舉行。最後一場將於1月29日(周一)在史島的新港高中(New Dorp High School)舉行。

公聽會時間均為晚上6時至9時。民眾可訪問以下網站了解更多信息，或在明年1月31日下午5時前提交書面證詞：https://www.nysed.gov/main/form/submit-written-electronic-testimony-nyc-mayoral-control。

紐約市 紐約州 布朗士

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