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撞死法拉盛3歲童 無照司機涉謀殺5日出庭

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛三歲華童陳Quintas在上周遭私家車撞亡。(州眾議員金兌錫辦公室提供)
法拉盛三歲華童陳Quintas在上周遭私家車撞亡。(州眾議員金兌錫辦公室提供)

皇后區地區檢察官辦公室日前透露法拉盛三歲華童被撞案件的細節，指肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍紀錄；皇后區地檢辦公室隨後公布，20歲的戈梅茲已被起訴多項罪名，包括謀殺、過失致死、逃逸事故現場、魯莽駕駛(reckless driving)以及無照駕駛等。

法拉盛三歲華童陳Quintas上周遭私家車撞亡後，調查人員找到事發地點的監控錄像，顯示戈梅茲在11月29日下午6時30分左右，把他的2014年款白色英菲尼迪(INFINITI)轎車停在法拉盛大學點大道的禁停區後，前往41大道的甜甜圈店Dunkin’Donuts消費。

檢方指出，當戈梅茲返回車內，準備啟動車輛離開時，陳Quintas正好站在車子前面的人行道上，他的身高比前車蓋高，司機理應看得見，但戈梅茲卻未注意到，而且在整起事件中沒有使用方向燈；檢察官還表示，戈梅茲只持有學習駕照(learner's permit)，依法必須由21歲以上有駕照的司機陪同才能駕駛，他當時屬於無照駕駛。

根據紀錄，戈梅茲此前曾因超速而受到處罰，至少發生過兩次和機動車輛碰撞的事故，並在發生撞死華童的事故之前，至少收到兩張無照駕駛的罰單；另據檢察官透露，肇事車輛註冊在麥斯佩斯(Maspeth)的一家公司名下，但車輛註冊已過期，且車輛保險也已到期，該車的車窗色條透光度也遠低於法定要求。

戈梅茲的律師對「紐約每日新聞報」解釋說，戈梅茲當時正向左看車流方向，陳Quintas從右邊人行道跑到他的車前，導致事故發生，「他絕對不知道自己撞到了一個孩子」；律師辯稱，戈梅茲當時趕著去上班，做值班保安，「當他第二天早上下班時，車子不見了，他還去警察局查看發生了什麼事，這不像是一個知道發生事故的人的舉動」。

該案法官裁定戈梅茲以7萬5000元現金或以22萬5000元債券交保，預計5日再次出庭。

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