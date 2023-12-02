喜迎龍年 紐約中國民族樂團12╱10演出
紐約中國民族樂團(The Chinese Music Ensemble of New York, CMENY)將於12月10日在紐約市雙語與亞洲研究高中禮堂舉行大型亞洲古典傳統音樂會「喜迎龍年」。屆時將有46位音樂家登台演出，演奏深受樂迷們喜愛的中國古典樂曲。
紐約中國民族樂團成立於1961年，在北美有近60位團員，其中不乏專業人士與中國古典音樂愛好者。樂團每年都會舉辦兩場大型季節性音樂會，一場在初夏，一場在冬季。本次冬季音樂會演出的曲目將涵蓋大江南北，既有《良宵》、《瑤族之舞》等經典作品； 也有《趕牲靈》、《送我一朵玫瑰花》等濃鬰地域風格的音樂。
紐約中國民族樂團團長林安琪表示，每年的冬季音樂會都會向觀眾免費開放，作為呈獻給華人社區的新年禮物。「我們希望能夠以膾炙人口的音樂吸引大家走進音樂廳，欣賞中國民族音樂，同時向世界展現中國音樂的國際水平」。
音樂會的上半場將以精緻的室內樂風格為特色，也會呈現樂團優秀學生的古典樂器演奏。此外，本次冬季音樂會節目也將與漢密爾頓麥迪臣大廈市政廳老人中心合唱團合作。紐約中國民族樂團還聘請了駱思衞、高程錦兩位年輕作曲家，為合唱曲子譜寫民樂的樂隊樂譜。年僅14歲的樂團常駐曲作者和大提琴演奏者Jivan Ramesh會帶來其新作《遐想》，透過二胡、古箏、琵琶、大提琴的交錯對話，描述了夢境及其無盡的變化。
廣東音樂一直是冬季音樂會中的保留曲目。本次音樂會上，楊飛飛將以高胡領奏廣東音樂作品《平湖秋月》和《旱天雷》。樂團內的幾位核心音樂家將帶來技術性較強的室內樂《給我一朵玫瑰》和《行雲流水》。在節目接近尾聲時，樂團將演奏經典樂曲《金蛇狂舞》，將新年氣氛推向高潮。
本次音樂會將於12月10日下午3時至5時(周日)在紐約市雙語與亞洲研究高中禮堂舉行，地址：350 Grand Street。樂團網址：http://www.chinesemusicensemble.org/。樂團電郵：[email protected]。
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