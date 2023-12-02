喜迎龍年 紐約中國民族樂團12╱10演出

紐約中國民族樂團將於12月10日在紐約市雙語與亞洲研究高中禮堂舉行大型亞洲古典傳統音樂會「喜迎龍年」，屆時觀眾可免費入場觀看。(主辦單位提供)

紐約中國民族樂團(The Chinese Music Ensemble of New York, CMENY)將於12月10日在紐約市 雙語與亞洲研究高中禮堂舉行大型亞洲古典傳統音樂會「喜迎龍年」。屆時將有46位音樂家登台演出，演奏深受樂迷們喜愛的中國古典樂 曲。

紐約中國民族樂團成立於1961年，在北美有近60位團員，其中不乏專業人士與中國古典音樂愛好者。樂團每年都會舉辦兩場大型季節性音樂會，一場在初夏，一場在冬季。本次冬季音樂會演出的曲目將涵蓋大江南北，既有《良宵》、《瑤族之舞》等經典作品； 也有《趕牲靈》、《送我一朵玫瑰花》等濃鬰地域風格的音樂。

紐約中國民族樂團團長林安琪表示，每年的冬季音樂會都會向觀眾免費開放，作為呈獻給華人社區的新年禮物。「我們希望能夠以膾炙人口的音樂吸引大家走進音樂廳，欣賞中國民族音樂，同時向世界展現中國音樂的國際水平」。

音樂會的上半場將以精緻的室內樂風格為特色，也會呈現樂團優秀學生的古典樂器演奏。此外，本次冬季音樂會節目也將與漢密爾頓麥迪臣大廈市政廳老人中心 合唱團合作。紐約中國民族樂團還聘請了駱思衞、高程錦兩位年輕作曲家，為合唱曲子譜寫民樂的樂隊樂譜。年僅14歲的樂團常駐曲作者和大提琴演奏者Jivan Ramesh會帶來其新作《遐想》，透過二胡、古箏、琵琶、大提琴的交錯對話，描述了夢境及其無盡的變化。

廣東音樂一直是冬季音樂會中的保留曲目。本次音樂會上，楊飛飛將以高胡領奏廣東音樂作品《平湖秋月》和《旱天雷》。樂團內的幾位核心音樂家將帶來技術性較強的室內樂《給我一朵玫瑰》和《行雲流水》。在節目接近尾聲時，樂團將演奏經典樂曲《金蛇狂舞》，將新年氣氛推向高潮。

本次音樂會將於12月10日下午3時至5時(周日)在紐約市雙語與亞洲研究高中禮堂舉行，地址：350 Grand Street。樂團網址：http://www.chinesemusicensemble.org/。樂團電郵：[email protected]。