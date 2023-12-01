法院裁決 外賣郎最低時薪法案生效

紐約州法院允許紐約市施行「外賣郎最低時薪法」。(記者張心╱攝影)

紐約州高等法院(New York State Supreme Court)上訴法庭(Appellate Division)30日做出裁決，駁回多家主流第三方外送平台對市府的上訴，允許紐約市 施行外賣郎最低薪資標準。

根據法院最新裁決，包括Uber、DoorDash和Grubhub在內的應用程式，必須遵守市府頒布的「外賣郎最低時薪 法」。該法案規定，外送平台須為旗下工作的外賣郎提升最低時薪，由此前的平均時薪7.09元加至17.96元，並在2025年漲到19.96元。

此外，該工資標準每年將根據通貨膨脹調整，只要工人的時薪達到19.96元的最低標準，餐館可以根據送餐平台，選擇按里程或工作時間為外賣郎支付報酬，也可自訂薪酬標準。

原訂於今年7月12日生效的「外賣郎最低時薪法」，因為遭到多家主流第三方外送平台反對，並於7月6日向州高等法院提告市府，導致該法案被法官莫恩(Nicholas Moyne)下令暫停。當時Grubhub、DoorDash、Uber、Relay Delivery等平台提告的理由是，市府在制定最低時薪制定時，涉嫌不合理操作，嚴重危害外送平台、消費者和餐館利益。

「我們很高興法院做出正確裁決，這確保市府對外賣郎的承諾得以實現。」市長亞當斯 (Eric Adams)發表聲明稱，疫情期間，外賣郎為紐約市正常運轉貢獻力量，如今也是社會回饋他們的時候。「外賣郎最低時薪法」不僅能保證外賣郎和其家庭獲得合理薪酬，還能確保紐約市餐飲業的強勁發展。

市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)也表示，每小時至少17.96元的最低工資能夠幫助成千上萬的家庭「脫貧」，能幫助外賣郎獲得有尊嚴的薪水和生活，「正如最高法院裁決的那樣，第三方外送平台應該立刻遵守最低時薪標準向外賣郎付費，確保每個紐約市民都獲得合理的薪酬」。