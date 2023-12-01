我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI提醒：遇電信詐騙 48小時內報案7成機率可追回金錢

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運

記者胡聲橋╱紐約報導
G線地鐵改造信號系統，30日起深夜期間部分停運。(Getty Images)
G線地鐵改造信號系統，30日起深夜期間部分停運。(Getty Images)

由於大都會運輸署(MTA)將對這條連接布碌崙(布魯克林)和皇后區的重要地鐵線路的信號系統進行升級和技術改造，從11月30日至明年2月，紐約市G線地鐵將在深夜期間部分停運。

從30日開始，每周一至周五晚上9時45分至凌晨 5時，G線地鐵將不在Bedford-Nostrand大道站和Court Square站之間運行，但12月25至26日該段地鐵將保持日常服務。信號系統升級工程預計將於明年2月初完成。

停運期間，MTA將在Bedford-Nostrand大道站和Court Square站之間提供免費的接駁公車。MTA建議走出這兩個地鐵站的乘客取一張GO票，方便在坐完接駁公車後重新進入捷運系統。

G線地鐵信號系統的技術改造原定於11月27日開始，但由於曼哈頓53街站的緊急軌道維護而被推遲。MTA稱G線地鐵的這項改造工程遵循的是信號技術方面的「國際黃金標准」，新技術有望加快列車運行速度，減少延誤。

MTA在其網站上說，紐約地鐵傳統信號系統所依賴的技術還是117年前地鐵剛開通時的，雖經多次現代化改進，但基本原理沒有改變，而CBTC信號系統使用三重現代技術來跟蹤和控制列車。路旁設備幫助確定每輛列車的精確位置，車載設備控制列車運行，數據通信網路將信息反饋給地鐵控制中心。

MTA於2009年和2019年分別在地鐵L線和7號線成功安裝了CBTC信號系統，MTA目前正在其他幾條地鐵線上安裝該技術。去年，MTA 批准在 G 線地鐵安裝該技術，並規定這項耗資3億6800萬元的項目在五年內完成。

MTA的數據表明，今年G線地鐵在88% 的時段都很准時。不過，在非高峰時段，乘客的候車時間仍然很長。

地鐵站 MTA 大都會

上一則

法院裁決 外賣郎最低時薪法案生效

下一則

警籲糧食券勿換現金 當心假瓦斯檢查員

延伸閱讀

紐約MTA公布堵車費擬議收費標準 私家車最高付15元

紐約MTA公布堵車費擬議收費標準 私家車最高付15元
紐約遊民數量明顯減少？市民：沒感覺

紐約遊民數量明顯減少？市民：沒感覺
中國安檢過度普及 胡錫進稱浪費資源、地鐵慘虧

中國安檢過度普及 胡錫進稱浪費資源、地鐵慘虧
信號技術升級 G線11/30起夜間停運

信號技術升級 G線11/30起夜間停運

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35
李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。(法庭Pool照片)

張曉寧涉殺律師不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

2023-11-30 16:13

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷