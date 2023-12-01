G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運

G線地鐵改造信號系統，30日起深夜期間部分停運。(Getty Images)

由於大都會 運輸署(MTA )將對這條連接布碌崙(布魯克林)和皇后區的重要地鐵線路的信號系統進行升級和技術改造，從11月30日至明年2月，紐約市G線地鐵將在深夜期間部分停運。

從30日開始，每周一至周五晚上9時45分至凌晨 5時，G線地鐵將不在Bedford-Nostrand大道站和Court Square站之間運行，但12月25至26日該段地鐵將保持日常服務。信號系統升級工程預計將於明年2月初完成。

停運期間，MTA將在Bedford-Nostrand大道站和Court Square站之間提供免費的接駁公車。MTA建議走出這兩個地鐵站 的乘客取一張GO票，方便在坐完接駁公車後重新進入捷運系統。

G線地鐵信號系統的技術改造原定於11月27日開始，但由於曼哈頓53街站的緊急軌道維護而被推遲。MTA稱G線地鐵的這項改造工程遵循的是信號技術方面的「國際黃金標准」，新技術有望加快列車運行速度，減少延誤。

MTA在其網站上說，紐約地鐵傳統信號系統所依賴的技術還是117年前地鐵剛開通時的，雖經多次現代化改進，但基本原理沒有改變，而CBTC信號系統使用三重現代技術來跟蹤和控制列車。路旁設備幫助確定每輛列車的精確位置，車載設備控制列車運行，數據通信網路將信息反饋給地鐵控制中心。

MTA於2009年和2019年分別在地鐵L線和7號線成功安裝了CBTC信號系統，MTA目前正在其他幾條地鐵線上安裝該技術。去年，MTA 批准在 G 線地鐵安裝該技術，並規定這項耗資3億6800萬元的項目在五年內完成。

MTA的數據表明，今年G線地鐵在88% 的時段都很准時。不過，在非高峰時段，乘客的候車時間仍然很長。