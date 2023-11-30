未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

由於新冠疫情 期間頒布的一項臨時措施即將失效，紐約州 將有數萬名駕駛面臨自12月1日起駕照 被吊銷的風險；對此，州汽車監理廳(DMV)呼籲公眾及時檢查此重要證件，並採取簡單措施，以避免造成進一步損失。

汽車監理廳表示，由於舊政策失效，將近5萬1000名紐約州司機面臨立即被吊銷駕照的風險。該政策於新冠疫情期間頒布，允許部分駕駛在申請駕照續期時推遲強制的視力測試，以臨時自我認證代替。該舉措適用於2020年3月1日至2021年8月31日期間駕照到期的駕駛，目的為在病毒傳播高峰期間減少線下辦事人員。

監理廳指出，曾參與該臨時政策的駕駛須提交新視力測試結果，否則將面臨駕照被立即暫停的風險。當局表示，任何未能提供視力符合駕駛執照要求證明的駕駛員，其駕照將在12月1日(周五)被暫停。今年早前，面臨暫停風險的駕駛一度高達近15萬人。

汽車監理廳說，完成視力測試並提交以避免駕照暫停的最後期限已於上周截止，如今在監理廳進行的任何測試都需五個工作日以獲得結果。該部門表示，駕駛還可以從州府批准的供應商註冊表中，找尋地點進行視力測試，他們有資格將結果直接發予監理廳。公眾可前往此網站查詢：https://rb.gy/4pcg3l。

此外，駕駛亦獲准從不在官方列表中的供應商處進行測試。該情況下，駕駛和視力測試的提供者，必須完成視力測試報告，即填寫MV619表格，該表格可在汽車監理廳網站https://dmv.ny.gov/找到。隨後，駕駛須通過郵寄方式將完成的表格，發送到奧伯尼(Albany)的駕照生成局(License Production Bureau)，或通過網站內的電子方式發送。

商業駕照持有者的單獨流程細則可在https://rb.gy/osjond查看。當局表示，若未有及時更新資料，駕駛在被警方攔停時將面臨罰單，並且在提交並完成處理視力測試前仍不能合法駕駛。若駕駛被二次攔停，可能面臨未經許可駕車的的輕罪指控，該罪行的處罰為200至300元的罰款和最多30天的監禁。

此前，汽車監理廳曾在4月和10月發出通知，告知在疫情期間推遲視力測試的駕駛員潛在風險。據有關規定，若要通過測試，持照人在至少一隻眼睛未佩戴矯正鏡片的情況下，須具有20/40或更好的視力。