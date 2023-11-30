幼獅少年管弦樂團 12╱17聖誕音樂會

紐約幼獅少年管弦樂團第26年度聖誕音樂會將於12月17日(周日)舉辦，市議員黃敏儀(左三)到場支持並為活動撥款5萬元，屆時觀眾可免費入場參與音樂會。(記者邢易霖╱ 攝影)

紐約幼獅少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)第26年度聖誕音樂會將於12月17日(周日)下午4時在皇后區 貝賽158初中舉辦，屆時觀眾可免費入場。樂團集聚50位青少年將現場演繹世界經典曲目，活動旨於鼓勵青少年學習樂器和加入樂團，瞭解團隊合作的重要性，並促進社區間的音樂交流。

樂團藝術總監方秀蓉表示，這一活動已舉辦26年，12月將有50位青少年音樂家演出多首聖誕節慶名曲， 目的是讓孩子們在成長中得到鍛鍊的機會，以此增強他們的自信心和團隊合作能力。她說「今年市議員黃敏儀給我們撥款5萬元，非常感謝她以及家長和贊助商們的支持和鼓勵，給我們機會連續舉辦聖誕音樂會，與社區民眾共度佳節。」

音樂總監兼指揮鍾啟仁說，此次音樂會將呈現聖誕熱門樂曲，其中有芭蕾舞劇「胡桃鉗」選曲、「歌劇魅影」選曲和台灣歌謠「桃花過渡」等著名經典曲目。學生們一直努力在158初中排練，為演出做準備，期望社區民眾踴躍參與。

此音樂會由紐約市 文化基金協會及紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會(The Oasis Foundation)、莊松河醫師基金會、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行和華美銀行等贊助。

聖誕音樂會將於12月17日(周日)下午4時在皇后區貝賽158初中舉辦，地址46-35 Oceania St。民眾可搭乘巴士Q12, Q13, Q27及Q31或長島鐵路 (LIRR)到貝賽(Bayside)。樂團網址：www.YouthOrchestra.com。樂團電郵：[email protected]。電話諮詢：(347)3062511，(917)9128288。