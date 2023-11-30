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福州青年會林安娜 分享電影創作經歷

記者邢易霖╱紐約報導

福州青年會成員林安娜(Anna Lin)日前在「滔滔不絕」(Talk Too Much)學術研討會上分享短片「為了她」(For Her)的創作經歷。此次活動旨在分享福州華人在美國的生活歷程，並傳達他們如何運用日常生活中的經驗來推動政策和資源的改善，以促進社區的可持續發展。

短片電影「為了她」是林安娜以自己的故事為中心編寫而成，故事講述的是陌生的兩姐妹在最後一次和解；影片也是為了致敬她離世的姐姐，安娜通過影片想表對姐姐的思念之情，創作這部電影是為了讓她「喘口氣」，接著去思考如何面臨接下來的生活。

影片創造了情感氛圍，作者想讓觀眾知道「即使親人離開了你，但他們依舊會在你的身邊守護你，從未離開。」她表示，籌拍過程很艱辛，「籌劃了一年，拍攝了兩天」，很感謝團隊給予她的幫助，看到作品出來的那一瞬間，她很感動。

林安娜表示，「整部影片會很感性，很多台詞其實都是來自現實生活。」她說，短片不僅是對姐姐的一種追憶，也是對生命和情感的深刻思考，讓觀眾能夠感受到人生的複雜與真實。通過分享這個故事，她希望能夠鼓勵人們正視自己的情感，並找到適合自己的方式來應對生活中的挑戰。

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