改善羅斯福公園治安 華埠社區指無感

作為華埠長期以來的治安黑點，羅斯福公園近來再因連續發生命案而受到關注。(本報檔案照)

在接連發生命案後，位於曼哈頓華埠 與下東城(Lower East Side)之間的狹長的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)再次因複雜的暴力犯罪 及毒品等問題而受到輿論的關注。華埠社區人士認為，要改善治安，除了應增加更多精力巡邏，還應該增加夜間照明和民眾活動，但公園禁止安裝攝像頭讓不法分子有恃無恐。

羅斯福公園周邊近年來惡性案件頻發；2022年2月，韓裔女子李尤娜(Christina Yuna Lee)在華埠企李士提街(Christie St.)的公寓內被遊民 尾隨入室後殺害，她遇害的地點便位於羅斯福公園旁。本月早些時候，一名剛從瓜地馬拉前來的15歲少年遊民就在此處捅死了另一名遊民，還有一人受了重傷。根據警方數據，從2019年以來，羅斯福公園內共發生了超過30起重罪襲擊和搶劫案。

李尤娜的房東陳布萊恩(Brian Chin)說，位於其物業門外、名為「獅子門」(Lion’s Gate Field)的羅斯福公園運動場堪稱整個公園內最危險的地方，毫無掩飾的販毒活動、精神疾病患者威脅路人、遊民或不良青少年相互鬥毆等事件屢見不鮮。據報導，自2021年以來，公園方面從州府和市府共計獲得了超過2000萬元資金用於改善一系列問題，但包括陳布萊恩在內的一些社區人士則表示沒有看到任何解決安全問題的努力。

羅斯福公園聯盟(SDR Park Alliance)副主席李翠珊表示，公園周邊有多家遊民所，而且與市內其他很多公園不同，四通八達的羅斯福公園夜間不會鎖門，這是大量遊民喜歡聚集在公園內的重要原因。她認為，要保證公園的安全，除了需要更多警力加強巡邏外，政府部門還需要增加公園的夜間照明。而除此之外，社區所能做的則是鼓勵更多居民進入公園活動，「占領」公園空間，「如果公園內一直熙熙攘攘人聲鼎沸，一些遊民可能就會不勝其擾、選擇去別的地方睡覺了。」

陳布萊恩在自家房客遇害後，與華埠商業改進區(Chinatown BID)合作安裝了監控攝影機。商改區行政總監陳作舟表示，攝影雖然不能完全杜絕犯罪行為的發生，但對事後追責的幫助很大，使慣犯們有所顧忌。他介紹，陳布萊恩的物業位於華埠東部交通最繁忙的核心位置，安裝在此處的攝影機此前拍到了很多關鍵線索、為警方破案提供了重要的協助，比如今年9月初華埠啟蒙學校副校長陸瑞英在企李士提街交格蘭街(Grand St.)路口處被單車撞擊致死的案件，其嫌犯就是被陳布萊恩物業門前的監控捕捉到了清晰圖像。