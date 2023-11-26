華人青年聚曼哈頓 紀念白紙革命周年

「烏魯木齊火災·白紙運動」一周年紀念活動在紐約市府前舉行。(記者許君達／攝影)

近百名民眾25日聚集在紐約市曼哈頓下城，舉辦「烏魯木齊火災·白紙運動」一周年紀念活動，要求中國政府釋放白紙革命 關押人士，停止種族迫害。

約一年前的2022年11月24日，中國新疆 烏魯木齊市一個居民區發生火災，十名民眾因配合當局封閉防疫政策，導致被困火災現場無法外出，最後不幸身亡。該事件在中國國內和海外華人 圈中掀起軒然大波，多地民眾因不滿中國政府「過度防疫」的舉措，而爆發大規模抗議示威活動。

昨日是烏魯木齊火災事件發生一周年，許多在美華人參與於曼哈頓市議會公園(City Hall Park)附近舉辦的紀念活動。維吾爾活動家安卡·維吾爾(Ankar Uyghur)、回族學者馬聚(Ma Ju)、維吾爾律師及社會活動家萊漢·阿薩特(Rayhan Asat)、藏族活動家丹增南卓等，作為特邀嘉賓出席。

現場參與者以青年華人為主，不少人為在校大學生。他們為走過的路人分發傳單，上面主要記載中國當局除了因新冠「清零」政策，導致民怨沸騰、推動「白紙革命」形成以外，也在新疆、西藏、香港、台灣等地進行種族迫害。他們呼籲參與者簽署聯名，支持新疆、西藏、香港、台灣等地獨立，脫離中國當局的領導。