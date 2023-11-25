防逃票 PATH無障礙檢票口裝機器人監控

PATH捷運系統近日在無障礙檢票口加裝機器人，以打擊長期利用無障礙旋轉門監管不嚴而逃票的乘客。(取自PATH推特)

PATH捷運 系統近日在無障礙檢票口加裝機器人，以打擊長期利用無障礙旋轉門監管不嚴而逃票的乘客；此外，航港局(Port Authority)還計畫效仿大都會 運輸署(MTA)，推出類似「OMNY」的感應式公共運輸付費系統。

航港局官方表示，PATH捷運系統中，90%的逃票行為都發生在無障礙檢票口。主要原因在於該設備年代已久逐漸老化，許多人只要一靠近無障礙旋轉門，哪怕不付費就能通過。許多「常客」明白這一「漏洞」，常常「鑽空子」直接進站，導致當局損失慘重。

為了打擊這種不法逃票現象，PATH捷運系統近日部署機器人警報，只要想逃票的人靠近紐約市和新澤西的20多個無障礙檢票口，旋轉門上的機器人就會大喊「先付錢」；如果不聽話繼續闖入，那麼機器人就會說「你違規了，你沒付錢」，進而在旋轉門上亮起一排紅燈。

但這一新設備也存在一些障礙，即紅燈必須幾分鐘後才能熄滅，導致後面想進站的乘客被鎖在門外。為此，世貿中心站(WTC)的PATH跟工作人員，不得不開始手動重置檢票口機器人系統，「但通常也要花費很久才能弄好，因為這些旋轉門最年輕的都有20年了」PATH捷運系統副主管凱斯蒂(Rebecca Cassidy)表示。

與此同時，航港局也在考慮效仿大都會運輸署，把所有PATH捷運系統檢票口更新為感應式公共運輸付費設備，最早於明年初推出，「該系統將具備與OMNY一樣的功能。」纽新航港局(The Port Authority) 发言人拉德(Scott Ladd)说。