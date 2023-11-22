布碌崙植物園 燈光秀閃亮

布碌崙植物園燈光秀Lightscape回歸。(植物園官網)

布碌崙 (布魯克林)植物園 (Brooklyn Botanic Garden)大型節日假日燈光秀「Lightscape」近日回歸，植物園搖身一變成了超級夢幻的燈海，是冬季最適合觀光拍照的最佳活動之一；活動從即日起開始，將持續至2024年1月1日。

Lightscape已成為布碌崙植物園冬季的標誌性活動，每天夜幕降臨後將會有華麗、奪目的絢爛燈光展，工作人員用超過100萬個燈光來點綴園中美麗的小徑；跟往常一樣，這次也展出18件燈光藝術作品，搭配不同的顏色、音樂，提供獨特的節日氣氛。

其中標誌的大教堂光影隧道(Winter Cathedral)、百合池露台上的燈火花園(Fire Garden)等受到歡迎的人氣景點將會回歸，當然也帶來了新作品「超新星」(Supernova)，一顆有24呎高、發光的摩拉維亞之星，還有全新的新吊燈步道 、盤旋在步道上方的巨大紅色罌粟花朝地面綻放。

為了讓民眾能夠更沈浸式體驗其中，主辦方精心策畫音樂清單外，同時還慶祝嘻哈音樂誕生50周年，在園內的Oak Circle區域設置了特別的照明區域「Kaleido Circle」，將在此播放布碌崙當地藝術家創作的嘻哈混音樂曲，這一項目由皇后區藝術家Sherwin Banfield策畫。