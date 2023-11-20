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市府撥款400萬 提高新冠疫苗普及率

記者許君達╱紐約報導
雖然新冠疫情高潮已經過去，但「長新冠」的影響依舊不容輕視。紐約市再撥款400萬元用於提高低收入社區的疫苗覆蓋率。(本報檔案照)
雖然新冠疫情高潮已經過去，但「長新冠」的影響依舊不容輕視。紐約市再撥款400萬元用於提高低收入社區的疫苗覆蓋率。(本報檔案照)

市衛生局計畫推出一項400萬元的「疫苗公平」項目，旨在為部分低收入社區分配更多的新冠疫苗資源。其中，紐約市三大主要華人區雖未被列入幫扶範圍，但華裔人口較多的曼哈頓東哈林(East Harlem)、皇后區長島市(Long Island City)、陽邊(Sunnyside)等地榜上有名。

這筆400萬元的資金將分配給18個非營利機構，幫助他們採購足夠多的新冠疫苗，為社區免費施打。根據衛生局公共衛生基金(Fund for Public Health)發布的投標建議書，這筆資金還將有一部分用於社區教育，以提高人們對俗稱為「長新冠」(Long COVID)的後遺症的認識和重視。

數據顯示，自疫情爆發以來，紐約州有超過8萬1000人的死亡與新冠病毒有關，接種疫苗是減輕其對健康影響的重要手段。截至今年8月，全市有81%的居民完成了新冠疫苗的第一針注射，而在「疫苗公平」計畫中選定的30個重點社區中，這個數字只有78%。

投標建議書中指出，低接種率可能導致病毒感染後的「長新冠」反應，尤其是在新變種出現的時候。因此，降低少數族裔或低收入社區接種疫苗的障礙對於緩解新冠病毒的危害至關重要。

目前，400萬元資金分配的招標工作正在進行中，衛生局預計將在明年1月初之前完成招標。根據投標建議書的要求，資金分配方式將為報銷制，有意參與該項目的機構需要在明年6月前展開各種形式的疫苗推廣活動，並每月向衛生局匯報進度，一切符合要求後才能得到全額報銷。

除低收入社區外，紐約市還有一部分白人和正統猶太人社區由於種種原因而接種率較低，包括布碌崙(布魯克林)的波羅園(Borough Park)、班森赫(Bensonhurst)、中木(Midwood)等地。衛生局方面表示，此前已經重點針對這些社區進行了疫苗的推廣工作。

疫苗 低收入 紐約市

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