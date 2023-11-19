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華裔外賣郎遭劫 警追蹤手機逮15歲搶匪

記者顏潔恩／紐約報導
一名外賣郎日前在Bay16街8909號的公寓樓前被人搶劫。(谷歌地圖)
一名外賣郎日前在Bay16街8909號的公寓樓前被人搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社日前發生一起中餐館外賣郎被搶劫案，當送餐到指定地點後，外賣郎被埋伏在一邊的少年劫匪持武器搶劫；市警62分局警員隨後利用受害者的手機追蹤程序，成功在公車上逮捕到犯案的少年，被控多項罪名。

根據62分局紀錄，該案發生於本月7日晚上8時左右，發生在Bay16街8909號的公寓樓前；一名在附近中餐館送餐的50歲華裔男子，在接到訂單後將食物送到該地址前，等待過程中，一名陌生少年忽然朝他靠近，並比畫了一下作勢自己身上有武器，威脅受害者交出機車的鑰匙和手機。

當劫匪騎車揚長而去時，受害者向路人求助報警，抵達現場的警員立即開啟蘋果手機的追蹤程式，發現受害者被搶走的手機顯示在Cropsey大道交Bay32街的位置；當警員抵達有關區域時，再次追蹤到手機出現在一輛公車上，警員於是截停該輛公車，經由受害者當場指認，成功在車上逮捕該名劫匪。

警方指出，劫匪是15歲的柏林斯(Pharrell Prince)，他被送往布碌崙刑事法庭過堂後，被控多項搶劫、重竊罪案(Grand Larceny)、微竊罪、非法持有盜竊物品等，目前由法律援助處派出的律師代為辯護；針對控罪，他全部表示不認罪，下一次出庭日期是12月14日(周四)。

布碌崙 中餐館 華裔

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