我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

日落公園新圖書館開張 舊館兩倍大

記者顏潔恩╱紐約報導
日落公園新圖書館。(記者顏潔恩 / 攝影)
日落公園新圖書館。(記者顏潔恩 / 攝影)

位於4大道交51街的布碌崙(布魯克林)日落公園圖書館，目前已舉辦剪綵儀式，正式對外開放；新圖書館比起舊館完善了更多的基礎設施，且明亮寬敞的空間，相信將吸引更多當地人前來使用。

根據介紹，日落公園是布碌崙最繁忙的圖書館之一，其訪問量和圖書流通量是該區60個分館中最居前的幾個圖書館；先前位於4大道4201號的日落公園圖書館僅有1萬2200平方呎，空間太小且過於陳舊，裡面只有12個電源插座可供使用，無法滿足當地居民。

如今新開張的日落公園分館地址位於4大道5108號，體積是舊館的兩倍大，約有2萬1000平方呎；明亮、舒適和敞開的空間成為最大亮點，且擁有最新技術的基礎設施、空調系統，裡面設有閱讀室、嬰兒車停放空間、社區會議室、電腦使用站、多功能房間(multipurpose room)、及錄音工作室等。

「圖書館不僅是借書的地方，還是我們社區的信息和資源中心」，曲怡文致詞表示，圖書館的空間將會獲得充分利用，讓家長和孩童參加手工活動、學生得以借用電腦和網路完成課後作業、新移民也能使用圖書館資源，例如報名學習英語課程班、查詢工作、打印簡歷等。

她說，日落公園這間嶄新的圖書館不僅提供借書服務，且是含有社區活動和集會空間、並在樓上提供49套可負擔房屋的綜合性樓宇，「我會繼續為社區爭取更多資源和撥款，希望未來社區會有更多此類綜合項目，改善社區內的居住環境。」

據悉，可負擔房屋的租金在每月500元至1000元不等，有意申請的民眾可瀏覽bklynlibrary.org/locations/sunset-park/reconstruct查詢詳情；同時也可通過網頁了解到圖書館每月舉行的活動、提供的項目和資源。

日落公園新圖書館。(記者顏潔恩╱攝影)
日落公園新圖書館。(記者顏潔恩╱攝影)

圖書館 日落公園 布碌崙

上一則

華康會攜122分局 史島辦防詐騙講座

下一則

法拉盛華商會+黃敏儀 社區送火雞

延伸閱讀

河北高校女生1人占16圖書館座位、暴力趕人 校方如此回應…

河北高校女生1人占16圖書館座位、暴力趕人 校方如此回應…
戴克高地假日市集 招募攤友

戴克高地假日市集 招募攤友
戴克圖書館成功舉辦 對話詩人王家新活動

戴克圖書館成功舉辦 對話詩人王家新活動
新日落公園圖書館 月底開放

新日落公園圖書館 月底開放

熱門新聞

黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說