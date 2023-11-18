日落公園新圖書館開張 舊館兩倍大

日落公園新圖書館。(記者顏潔恩 / 攝影)

位於4大道交51街的布碌崙 (布魯克林)日落公園 新圖書館 ，目前已舉辦剪綵儀式，正式對外開放；新圖書館比起舊館完善了更多的基礎設施，且明亮寬敞的空間，相信將吸引更多當地人前來使用。

根據介紹，日落公園是布碌崙最繁忙的圖書館之一，其訪問量和圖書流通量是該區60個分館中最居前的幾個圖書館；先前位於4大道4201號的日落公園圖書館僅有1萬2200平方呎，空間太小且過於陳舊，裡面只有12個電源插座可供使用，無法滿足當地居民。

如今新開張的日落公園分館地址位於4大道5108號，體積是舊館的兩倍大，約有2萬1000平方呎；明亮、舒適和敞開的空間成為最大亮點，且擁有最新技術的基礎設施、空調系統，裡面設有閱讀室、嬰兒車停放空間、社區會議室、電腦使用站、多功能房間(multipurpose room)、及錄音工作室等。

「圖書館不僅是借書的地方，還是我們社區的信息和資源中心」，曲怡文致詞表示，圖書館的空間將會獲得充分利用，讓家長和孩童參加手工活動、學生得以借用電腦和網路完成課後作業、新移民也能使用圖書館資源，例如報名學習英語課程班、查詢工作、打印簡歷等。

她說，日落公園這間嶄新的圖書館不僅提供借書服務，且是含有社區活動和集會空間、並在樓上提供49套可負擔房屋的綜合性樓宇，「我會繼續為社區爭取更多資源和撥款，希望未來社區會有更多此類綜合項目，改善社區內的居住環境。」