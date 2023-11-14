長島市重新規畫案 居民反應冷淡

代表皇后區長島市及亞斯托利亞等地的市議員元在熙(Julie Won)，與城市設計公司和市府機構，近日在長島市舉行針對長島市重新規畫的社區反饋會議。圖為長島市。(記者高雲兒／攝影)

代表皇后區長島市 及亞斯托利亞等地的市議員元在熙(Julie Won)與城市設計公司和市府機構，近日在長島市舉行針對長島市重新規畫的社區反饋會議；居民表示，之前已有議員提過類似提案，但結果都讓他們失望。

該計畫被稱為「一整個長島市」(One Long Island City)計畫，由紐約市 規畫局(DCP)領導，得到了亞當斯 政府的支持，該計畫將從東河和龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)一直延伸到皇后大橋住宅(Queensbridge Houses)和長島市工業商業區(Long Island City Industrial Business Zone)，東至法院街(Court Street)和23街；該研究將探討希望增加住房、公共空間、濱水通道、交通改進等的可能行，並試圖解決在過去十年中長島市存在的不平等問題。

據悉，長島市此前也有過類似規畫，卻總難付諸實施，城市設計公司WxY總監錢西(Bahij Chancey)表示，長島市一直有很多開發提案，這些提案都會被納入到ONE LIC的討論中；元在熙說，規畫不是從零開始的。

對於另外一些社區成員來說，之前的嘗試讓他們對此計畫沒有信心。

第一社區委員會主席布雷克(Danielle Brecker)表示，「我有點懷疑，因為這可能是我在過去十年中經歷的第十次這樣的事情...我們從來沒有取得過任何結果」。

官方提出的初步時間表顯示，在開始建設之前，完整計畫的認證將於2025年3月完成；如果一切按照計畫進行，重新畫定的草案應該在2025年2月完成，距今超過14個月。