不堪重稅 4年10位億萬富翁離開紐約

高樓林立的紐約市，在過去四年失去了十位億萬富翁。(記者劉梓祁╱攝影)

新冠疫情、通貨膨脹、犯罪頻發等系列因素，正迫使愈發多人改變生活與工作方式，在遠程辦公風潮仍未消散之下，已有企業開始撤離華爾街，將業務轉移；然而，如今又有另一原因迫使更多億萬富翁逃離紐約，即高額稅款。

據統計，在過去四年中，紐約失去了十位億萬富翁，其中三人遷至佛州 ，使稅收每年減少數千萬元。本年內，在「富比世 」(Forbes)雜誌400位全國最富有人士名單上，出生於紐約的億萬富翁有62位，相比之下2019年有72位，去年則有65位。

其中，著名投資 人、球隊老闆哈里斯(Josh Harris)去年的淨資產估值為57億元，如今已增長至69億元，但他已離開紐約前往佛州。在過去四年中從紐約市遷往佛州的其他億萬富翁包括對沖基金經理奧奇(Daniel Och)，其淨資產目前為36億元；以及著名投資者伊坎(Carl Icahn)，他的身價為69億元。

國家稅收基金會副總裁沃爾扎克(Jared Walczak)解釋說，紐約對最高收入者徵收的稅率非常高，而住在其他地方幾乎都能大幅減輕稅收負擔，而且億萬富翁顯然都擁有這樣的靈活性。沃爾扎克表示，紐約依賴最富有的1%納稅人來支付42%的稅收收入，而億萬富翁的收入按該州最高稅率徵稅，為14.8%。

智庫「帝國中心公共政策研究所」總監吉拉丁(Ken Girardin)舉例說，如果有人在紐約每年賺取一億美元，但突然搬至佛州，可能意味著州稅收每年損失大約1100萬元。他表示，紐約依賴高收入者來資助政府服務，若前者停止產生或開始遷移，州政府資助服務的能力可能會迅速減弱。

統計顯示，今年富比世榜單中，62位出生於紐約的億萬富翁的總淨資產為5623億元。