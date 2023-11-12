我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

不堪重稅 4年10位億萬富翁離開紐約

記者劉梓祁╱紐約報導
高樓林立的紐約市，在過去四年失去了十位億萬富翁。(記者劉梓祁╱攝影)
高樓林立的紐約市，在過去四年失去了十位億萬富翁。(記者劉梓祁╱攝影)

新冠疫情、通貨膨脹、犯罪頻發等系列因素，正迫使愈發多人改變生活與工作方式，在遠程辦公風潮仍未消散之下，已有企業開始撤離華爾街，將業務轉移；然而，如今又有另一原因迫使更多億萬富翁逃離紐約，即高額稅款。

據統計，在過去四年中，紐約失去了十位億萬富翁，其中三人遷至佛州，使稅收每年減少數千萬元。本年內，在「富比世」(Forbes)雜誌400位全國最富有人士名單上，出生於紐約的億萬富翁有62位，相比之下2019年有72位，去年則有65位。

其中，著名投資人、球隊老闆哈里斯(Josh Harris)去年的淨資產估值為57億元，如今已增長至69億元，但他已離開紐約前往佛州。在過去四年中從紐約市遷往佛州的其他億萬富翁包括對沖基金經理奧奇(Daniel Och)，其淨資產目前為36億元；以及著名投資者伊坎(Carl Icahn)，他的身價為69億元。

國家稅收基金會副總裁沃爾扎克(Jared Walczak)解釋說，紐約對最高收入者徵收的稅率非常高，而住在其他地方幾乎都能大幅減輕稅收負擔，而且億萬富翁顯然都擁有這樣的靈活性。沃爾扎克表示，紐約依賴最富有的1%納稅人來支付42%的稅收收入，而億萬富翁的收入按該州最高稅率徵稅，為14.8%。

智庫「帝國中心公共政策研究所」總監吉拉丁(Ken Girardin)舉例說，如果有人在紐約每年賺取一億美元，但突然搬至佛州，可能意味著州稅收每年損失大約1100萬元。他表示，紐約依賴高收入者來資助政府服務，若前者停止產生或開始遷移，州政府資助服務的能力可能會迅速減弱。

統計顯示，今年富比世榜單中，62位出生於紐約的億萬富翁的總淨資產為5623億元。

佛州 富比世 投資

上一則

電車牌照恢復發放 遭司機提告又喊停

下一則

華社非法賭檔占用公園街道 警民11/14商對策

延伸閱讀

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
紐約市低收入者用住房券 上州多郡抵制

紐約市低收入者用住房券 上州多郡抵制
紐約的白蝴蝶（二）

紐約的白蝴蝶（二）
紐約僑教中心整修完工 重新開幕

紐約僑教中心整修完工 重新開幕

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

2023-11-09 12:37
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會