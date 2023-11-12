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法拉盛轄區犯罪減少 重竊案顯著下降

記者高雲兒／紐約報導
警佐池靜波(Jingbo Chi)和警員Anthony Antonelli在上月抓捕劫犯有功，獲得「月度最佳警察」表揚狀。(記者高雲兒／攝影)
警佐池靜波(Jingbo Chi)和警員Anthony Antonelli在上月抓捕劫犯有功，獲得「月度最佳警察」表揚狀。(記者高雲兒／攝影)

管轄法拉盛等地區的109市警分局日前召開警民會，報告最近的犯罪率有所下降，但仍須特別注意汽車盜竊案以及入室盜竊案；另外，兩名警員受到月度表彰，其中一名是華裔

109分局的警民會由警監特雷羅(Juan C.Terrero)主持，他表示局長仍在兩人中進行抉擇，其中一名是華裔；接著他表示，警佐池靜波(Jingbo Chi)和警員Anthony Antonelli在上月抓捕劫犯有功，獲得「月度最佳警察」表揚狀。

特雷羅表示，10月26日晚約10時半，寇頓街(Colden St)42-65號前發生搶劫案，該兩名警員到現場後，雖然沒有找到受害人，但是聽第三方證人表示，目睹幾名劫犯搶走一女性手機；兩名警員一路勘查搜索，在大學點大道和41路附近抓住一名嫌犯，後又在友聯街抓到另一名。

犯罪率方面，特雷羅表示在28天的統計中，犯罪數量較去年同期的282宗減少了8.51％，為258宗。

入室竊盜方面，數量由59宗減少到44宗，減少了25.40％，而重大竊盜案的數量從109宗減少到94宗，減少了13.80；強姦案的數量減少了75％，由四宗減少到一宗；搶劫案件方面，數量由33宗減少到25宗，減少了24.2％；然而， 汽車重竊案(GLA) 案件數量卻顯著增加，由41宗增加到57宗，增長了39％。特雷羅稱，這是他們當下最需要合作解決的問題。

另外需要關注的問題是入室盜竊，特雷羅說，若發生該情況，需要離開屋內或躲藏至安全處，並立刻報警。

他補充，最近28天中，109分局轄區內，共發生兩樁槍擊案，其中一樁發生在三福大道，代理局長稱，懷疑男子自己槍擊自己，但是還沒確認；另一樁槍擊案疑似由兩人爭執導致，無人受傷。

另外，10月28日至11月5日報告12宗重大襲擊案，較前一周有兩成增長，但較去年同期增加了2.8％。特雷羅將之歸因為家庭暴力的增加，並表示警方有時很難干預。

調任高速公路指揮官的前109市警分局局長副督察(Deputy Inspector)霍爾(Louron E. Hall)在警民會現身，收到市警109分局社區委員會頒發的紀念雕像。

調任高速公路指揮官的前109市警分局局長副督察(Deputy Inspector...
調任高速公路指揮官的前109市警分局局長副督察(Deputy Inspector)霍爾(Louron E. Hall)在警民會現身，收到市警109分局社區委員會頒發的紀念雕像。(記者高雲兒／攝影)

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