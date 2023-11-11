華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林 )班森賀華社日前發生多起入室盜竊案，其中一起案件，華婦在家時聽見有人嘗試打開大門，最後製造出聲響才把對方嚇走，未有損失；62分局目前已介入調查，犯罪分子還未落網。

該案件發生於10月30日下午1時左右，在17大道交81街的一間住家內，42歲的華裔 婦女當時在家裡，突然聽見前門傳來一陣腳步聲，接下來有人試圖轉開門鎖把手，但因前門鎖著，所以沒有得逞。

當華婦走到門邊時，相信匪徒聽見了來自屋內的聲響，隨即猛踢了門口一下便轉身逃離現場；62分局警員不久後接報抵達現場，調出監控錄像後拍到一名匆匆逃離現場的男子，目前已介入調查。

雖這起案件未造成人員受傷和損失，但該轄區這周以來已多次發生入室盜竊案；一名住在海灘公園大道(Shore Parkway)的82歲屋主報警稱，10月30日下午返家時發現大門敞開著，屋內的現金、貴重財物和損失被人盜走。

最後，同一日位於16大道交61街的一家金融公司，也是遭人用工具撬開後窗，盜走店內現金3000元、大批電器，損失了數千元 。

警方表示，若上述案件有知情民眾，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。