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戴克高地假日市集 招募攤友

記者顏潔恩╱紐約報導
去年的假日市集活動圖。(主辦方提供)
去年的假日市集活動圖。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)戴克高地當地居民組成的非營利組織「戴克圖書館之友」(Friends of Dyker Library)，將於12月9日(周六)在13大道的圖書館舉辦一年一度的假日市集(Holidays Fair)，邀請民眾積極參與；與此同時，主辦方也正開放申請攤位，有興趣的攤販可主動聯繫。

主辦方表示，假日市集是民眾探索各種手工藝品的最佳機會，還能面對面與店家交流，在即將到來的假日季裡，歡迎民眾過來尋找佳節禮品，並通過此方式支持圖書館；目前，主辦方正在招募攤販，「戴克圖書館之友」將向每個攤販徵收當日收入的15%，或最多30元。

由於室內空間有限，主辦方將篩選幾個最合適的攤販，有興趣的攤販可電郵至[email protected]，並附上三張商品的照片、或瀏覽s.surveyplanet.com/relfrxww填寫申請表格；若獲選，主辦方將直接通過電郵回信確認。

當日將會有一場無聲競拍會，拍賣一幅由國家之名肖像藝術家西爾弗曼(Rob Silverman)創作的無框油畫，一半的拍賣基金也會作為善款捐給該組織，以更好發展未來的圖書館項目；除此之外，當地華裔畫家梁奇雲也有多個作品拿出來義賣，民眾也可參與抽獎比賽，贏取精美禮品。

假日市集活動將在12月9日(周六)早上10時30分至下午4時，在戴克高地圖書館舉行，地址是布碌崙13大道8202號。

圖書館 布碌崙 拍賣

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