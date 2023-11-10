州主計長示警 紐約市財政危機 明年或赤字138億元

紐約州主計長狄拿玻利對紐約市財政困境敲響警鐘，預計下一財年會有138億元赤字缺口。(州主計長辦公室提供)

紐約州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)9日對紐約市 財政困境敲響警鐘，聲稱由於不斷惡化的無證客 危機和政府支出增加，紐約市正處於「財政懸崖」邊緣，預計下一財年會有138億元赤字缺口。

狄拿玻利警告稱，除非市長亞當斯(Eric Adams)迅速對市府項目進行削減並遏止新的開銷，否則2024至2025財年，全市預算 缺口將高達138億元。「這一至暗時刻已經到來，巨大的赤字將對市民造成嚴重後果，除非現在立刻採取行動。」

狄拿玻利表示，紐約市花費數十億元安置高達16萬名的無證客，這成為財政短缺的「重要原因」，預估占據缺口的42%。「許多紐約客已經感受到了壓力，在大批驚人數量的無證客來到紐約市以後，全市社區服務和預算面對前所未有的挑戰。」

狄拿玻利分析稱，財政赤字的根本原因是市府近年來在短期計畫上的開支，比過去十年增加了50%以上，但缺乏可持續的收入支撐。「我們現在面臨著前所未有的財政預警，當資金枯竭時，許多市民服務不得不削減。」

他認同亞當斯此前的警告，即市府機構必須削減15%的預算，以應對不斷增長的無證客庇護成本(未來三年預計有120億元)。就在本月，亞當斯已經要求市府削減5%預算，並警告未來還有兩輪經費裁減。狄拿玻利呼籲，市府應該繼續削減短期項目、合併重複的項目，將對關鍵市民服務項目的負面影響最小化。

對此市府表示，州主計長的警告非常正確，市長早前向全市坦白了真實的財務狀況，並持續向聯邦和州府需求支持。與此同時，市府近期推出了市府財務支出追蹤網站，方便市民了解預算情況。詳情可參考：https://reurl.cc/9RqaNY。