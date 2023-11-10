開槍示警制止搶劫 男過度使用暴力遭起訴

43歲的羅特開槍警告搶劫者，後被警方逮捕控罪。(NYPD)

紐約市 日前發生一起「義警」過度使用暴力而被捕控罪的事件。一名流浪漢威脅一名婦女欲進行搶劫，一名乘客挺身而出，開槍警告流浪漢後成功阻止了搶劫行為。然而，這名男子隨即因非法持有武器被警方逮捕控罪。

7日晚大約9時，在曼哈頓 中城第七大道的第49街地鐵站 ，這名流浪漢在打開緊急閘口時告訴40歲的婦女，如果不把錢交出來，就會搶走她的錢包。危急時刻，一名乘客持槍出現，並要求搶劫犯「別碰她」，然後開槍示警，挫敗了其搶劫企圖。

警方表示在這起事件中無人受傷，確認持槍的嫌疑人是43歲的羅特(John Rote)，目前他已被警方拘留，面臨多項指控，包括非法持有武器、魯莽危害他人、非法持有槍支和威脅罪。另外，警方隨後也拘留了涉案的流浪漢，40歲的羅施(Matthew Roesch)，他被指控企圖搶劫。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，發生此類事情不可容忍，感謝警察在幾小時內逮捕了嫌犯。幸虧沒有人受傷，他們將與紐約警察局合作，將兩名肇事者繩之以法，並強調槍枝武器不應該出現在紐約的街頭，因為這會對地鐵造成嚴重影響，「我們需要解決這座城市的槍枝問題。」