花旗球場周邊 將建大都會公園

花旗球場空地周邊，將打造50畝「大都會公園」。(取自大都會公園官網)

紐約大都會 棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)7日宣布，將斥資80億元，在比鄰皇后區法拉盛 的花旗球場(Citi Field)周邊，打造占地50畝的「大都會公園」(Metropolitan Park)，公園將以賭場娛樂及體育作為主要特色，包括20畝的公共公園、五畝社區運動場及遊樂場、公共交通站點、皇后區美食廣場、以及貫穿全年的現場音樂及娛樂表演，預計將為當地創造近1萬5000個「高薪崗位」。

自1937年世界博覽會以來，球場周邊在過去85年一直為未被利用的停車場及汽車修理廠聚集地，而經過在最近三年與社區各團體、民選官員、社區居民、球迷等的充分交流，柯恩及其團隊最終在7日宣布「大都會公園」計畫，將50畝柏油地，轉化為娛樂與體育一體的全新休閒目的地，並為民眾提供大量綠地及公共空間。

50畝的「大都會公園」，將包括20畝的全新公園、五畝社區運動場及遊樂場、包括太陽能、綠色屋頂、防洪措施在內、能適應氣候變化的基礎設施、將翻新的公共交通站點、集結硬石酒店(Hard Rock hotel)、現場音樂場地及博彩娛樂中心、皇后區美食廣場、以及現代化的馬路網、單車道及停車場。該計畫預計將為當地創造近1萬5000個「高薪崗位」及施工工作，並將改善與水濱碼頭(waterfront)、公園、以及周邊社區更好的交通連結。

值得注意的是，儘管此前為公開的秘密，但這也是柯恩首次對外公布了「硬石國際」(Hard Rock International)作為合作夥伴，表示硬石致力提供一流的款待服務、難忘的現場音樂體驗，以及卓越的賭場和體育博彩服務。據了解，硬石走的是中高端的路線，以防治危險與不負責任的賭博行為聞名。

柯恩表示，世界上最偉大的城市是時候擁有它應得的體育和娛樂公園了，當買下這支球隊時，球迷和社區都在需要做得更好。「大都會公園」將實現對於共享空間的承諾，「人們不僅想來這裡享受，還會為這裡感到驕傲。」

皇后區第七社委及法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，終於有機會將位於法拉盛市中心對面、花旗球場附近的50畝柏油地轉變為民眾所需設施，「我們需要與那些既能有效交付成果、又尊重我們文化、並將社區利益放在首位的商業和公民領袖合作，感謝科恩及其團隊採取的包容性策略。」