未住選區內？周國東回應早已更改

周國東被質疑住在選區外，他回應早就更改。(本報檔案照)

參選皇后區 第23選區市議員的保守黨華裔周國東(Bernard Chow)，近日被質疑不住在其競選選區內，恐怕將失去選舉資格，對此周國東回應，早已經住在選區內。

根據「皇后區紀事報(Queens Chronicle)近日報導，周國東曾對其表示住在皇后區雷哥公園(Rego Park)，市選舉委員會(BOE)會將他的地址列為雷哥公園；報導中稱，周國東告訴該報，自己仍然有資格競選第23選區的席位，因為這是該市的重畫(Redistricting)年份，他只需要住在紐約市 的五個行政區內即算符合規定。

選舉委員會執行副總監伊戈尼茲奧(Vincent Ignizio)表示，這不屬實，並指出該州的公職法規定，競選地方公職的候選人必須在選舉當日前，住在他們試圖競選的選區。

伊戈尼茲奧說，如果周國東擊敗現任市議員李琳達，且在選舉當日前無法證明自己居住在第23市議員選區，他可能無法上任。

周國東表示，早在競選活動開始的時候，就已經將地址遷到選區內的花卉公園(Floral Park)，他更指外媒沒有做好調查，「而且我已經在選舉資料上更改了地址」。

他呼籲華人積極投票 ，為自己爭取更多利益，「尤其是無證移民大量湧入紐約對本地居民不公，現在教育系統負荷不了，治安也會很難處理」，他表示，若自己上任將會更加重視社區居民意見，為社區居民爭取更多利益。