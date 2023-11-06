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防治肥胖提案 市議會過關

記者張心／紐約報導
紐約市議會通過新案，要求從2024年6月19日起，全市連鎖餐廳在菜單上標註哪些是含糖量過高的食品，幫助全民減緩肥胖。(市議會提供)
紐約市議會通過新案，要求從2024年6月19日起，全市連鎖餐廳在菜單上標註哪些是含糖量過高的食品，幫助全民減緩肥胖。(市議會提供)

紐約市議會近日通過新提案，要求從2024年6月19日起，全市連鎖餐廳在菜單上標註哪些是含糖量過高的食品，幫助全民減緩肥胖，違規業者將面臨200元罰款。

由市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)提出的新提案，針對在紐約市擁有超過15家及以上數量門店的連鎖餐廳，要求它們必須在所有菜單上，標註含糖量超過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)規定的「每日最高糖量及以上」的食品；此法案獲得超過半數市議員的支持，

根據市府數據，自2003年以來，紐約市肥胖率穩步攀升，高糖飲食成為「罪魁禍首」。在聯邦疾病防治中心(CDC)的統計中，超過一半的紐約市民屬於體重過重或肥胖，公校從幼兒園至八年級班中，超重或肥胖的比例也超過了全美的平均水平，即35.5%。

「我們看到肥胖已經是紐約市的主要危機。」鮑沃斯表示，有時候市民在一頓早餐中攝取的糖分，已經超過了聯邦食品暨藥物管理局建議的每日最高糖量，這令人擔憂，「我們的法案希望建議市民注意健康，也側面要求商家提供不那麼甜的食物。」

與此同時，當日市議會還通過移民新法案，要求市消費者和勞工保護局(DCWP)、市長移民事務辦公室(MOIA)、市人權局(Human Rights Commission)推出工人權利法案，集合一份包括聯邦、紐約州、紐約市賦予勞工的權利信息冊，張貼在所有雇主的工作場合，方便新移民勞工了解自己的合法權益。

提案人、市議員哈尼夫(Shahana Hanif)表示，勞動法也保護著剛獲得工作許可的無證客與新移民，必須保證他們的知情權，以協助他們賺取贏得的報酬。

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