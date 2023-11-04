「我的天堂城市」 拍台灣「紐漂」故事

「我的天堂城市」日前在曼哈頓華埠的Regal Essex Crossing影院舉行北美首映式。(記者顏潔恩╱攝影)

講述台灣人在紐約移民 生活的電影「我的天堂城市」(My Heavenly City)日前在紐約多家院線上映。導演俞聖儀(Sen-I Yu)在接受訪問時提到，對於移民來說，紐約的真實生活很可能不是真正的天堂，但經歷過種種困難的折磨後，總會有些成長。「如果經歷了這些你依舊對它有認同感，那麼它就是你的天堂城市。」

俞聖儀介紹，她的初衷是基於「台灣人在紐約」這樣一個移民生活的大背景，去講述一些人的故事。整部電影分為三個章節，體現三組普通人在紐約的愛恨與掙扎。

她透露，其中一名口譯員的故事是以自己的親身經歷為背景創作的。俞聖儀移居紐約生活20多年，從紐約大學畢業後，先後從事多種工作謀生，「我的天堂城市」是她導演長片的處女作。

俞聖儀首先把口譯員的故事拍成短片，然後由此出發，結合身邊很多台灣人的紐約故事，又創作出了另外兩個章節，分別表達了中年人家庭生活的困境與青年人愛情生活的輕鬆甜蜜。由於影片濃縮了很多人的故事，因此她在創作時也常常往返於紐約和台灣，做了大量採訪和田野工作。

導演俞聖儀(右)與主演之一李嘉文(左)在駐紐約台北文化中心合影。(記者許君達／攝影)

「我的天堂城市」故事背景發生在紐約的尋常巷陌，其中很多場景都是直接取景於距俞聖儀住所不遠的布碌崙(布魯克林)，在皇后區和曼哈頓也有不少戲份。

俞聖儀說，電影公映後，她收到了不少觀眾反饋，表示「從每個鏡頭中都能看到他們每天的生活場景」。她表示，這正是她希望達到的效果，因為對於生活在這座城市中的華人 ，紐約的意象絕不僅僅是時報廣場或者華埠 那樣的刻板印象。

「我的天堂城市」登陸美國前，已在台灣和香港上映，票房成績不俗。在紐約之後，還將在美國16個城市上線，此後亦會陸續登陸英國、加拿大、澳洲等地。

在被問及故事背景的設定如何能讓沒有紐約經歷的華人移民產生共鳴時，俞聖儀表示，紐約相對來說只是個外在的意象，電影中三個故事的內核分別表達了獨處的寂寞、愛情與夢想以及家庭的重擔，這些具有普世性的題材也許會讓沒有在紐約生活過的人同樣看到自己的影子。

主演李嘉文(Jessica Lee)也表示，她的角色在劇中的故事與自己的經歷有諸多相似之處，讓她輕易回想起了自己在紐約打拼過程中的種種掙扎、困難與孤單。

「我的天堂城市」即日起至9日(周四)期間，每日午間和晚間，將在法拉盛的Regal Tangram影院放映兩場，詳詢https://reurl.cc/p5VQ2b。