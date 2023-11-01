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閩籍華男癌逝 僑團籌2萬善款

記者顏潔恩／紐約報導
美國福州琅岐聯合總會10月31日將2萬元善款交給朱勤俤的遺孀陳燕清。(記者顏潔恩/攝影)
美國福州琅岐聯合總會10月31日將2萬元善款交給朱勤俤的遺孀陳燕清。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華男朱勤俤日前因罹患肝癌晚期不治身亡，留下一對妻女以及在家鄉的高齡母親，承受失去摯親的悲痛之中，生活也因失去經濟支柱而變得困難；美國福州琅岐聯合總會獲知消息後為朱家發起募款活動，10月31日在布碌崙(布魯克林)日落公園會址舉行「病魔無情、人間有愛」善款交接儀式，將僅數天內籌集的2萬多元交給朱家，為死者辦理後事。

據悉，朱勤俤來自琅岐下岐，妻子陳燕清則是琅岐鳳窩人，兩人在美國相識，至今結婚已有八、九年，育有一名六歲的女兒；早年喪父的朱勤俤在中國還有一名腿腳不方便的80歲老母親，他來美後便辛勤工作，一直是家裡的經濟支柱。

陳燕清表示，丈夫生前在曼哈頓一間中餐館做外賣郎，不久前因生病而到診所檢查，竟被醫生診斷出罹患肝癌晚期，病情嚴重到了無法挽救的地步，讓家屬做好心理準備；她表示，這對她和女兒來說是沈重的打擊，忽然之間給整個家庭籠罩了一層陰影，走投無路下於10月23日求助該會，希望能獲得鄉親們的幫忙和支持，而朱勤俤也在數日後的26日病故。

獲知消息後，美國福州琅岐聯合總會主席江典林、會長江富春呼籲鄉親們伸出援手，為這個不幸遭遇變故的家庭帶來一些溫暖，「病魔無情、人間有愛，我們的舉手之勞或許可以為這個家帶來光明」。

10月31日，總會代會主席江常流、常務副主席林文達、江愛丁、陳飛、翁麟等人代為將2萬多元的善款交給陳燕清，江常流說，僅在短短的三天內便有70多位僑民參與捐款籌得這筆錢，感謝他們的慷慨解囊，這些錢分別將用來辦理朱勤俤的後事，並減輕朱家一對母女、以及在家鄉老母親的生活負擔。

日落公園 布碌崙 曼哈頓

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