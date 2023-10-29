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描寫華人無證移民「落在紐約的灰」首映

紐約訊

講述華人移民的影片「落在紐約的灰」，將於11月4日及5日，在皇后區法拉盛圖書館首映  。影片由劇作家秦鴻鈞原著改編，美國著名獨立電影人梁晨編劇執導並主演，為美國華語電影中第一部描寫中國無證移民在美國紐約生活的電影。

榮獲16項國際大獎的電影「落在紐約的灰」(Stowaways)，將在法拉盛與觀眾見面。劇作家秦鴻鈞和導演梁晨將專程從美西趕來現場，暢談觀影感受和創作心路。紐約市市長亞當斯(Eric Adams)、國會眾議員孟昭文、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章等將被邀請蒞臨觀摩。

曾在法拉盛生活多年的梁晨導演表示，能把這部在法拉盛與曼哈頓大量實景拍攝的電影展示給廣大熟悉的人群，是他衷心的期望。希望大家能在影片中看到曾經的人和事，產生內心的共鳴。

 「落在紐約的灰」是美國華語電影中第一部描寫中國無證移民在美國紐約生活的電影。 影片描述了90年代初期，生活在社會底層的中國大陸年輕人鋌而走險偷渡美國後的生活。以非常簡潔的兩條情節線索，描述了新舊移民的生活和代溝。 

在片長85分鐘的電影中包含了那一代移民生活中最典型的元素：一胎化，重男輕女，底層民眾思想的單純，在美國生活的無奈，歲月悠悠，時過境遷，追尋曾經的失去，無法把握的命運，新移民智慧圓滑，精緻的利己主義，對環境的適應與投機，義無反顧地選擇，得失中的掙扎......在蹉跎歲月中，隨風而去，落地成灰。 電影中大量的細節，釋放出諸多現實生活的真實，反映移民生活的悲情美學。  

「落在紐約的灰」共兩場，為11月4日(周六)及5日(周日)下午2時，放映地點為緬街41-17號紐約皇后區法拉盛圖書館地下A及B室。

移民 法拉盛 皇后區

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