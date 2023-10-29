美國海岸防衛隊學院檢閱 致敬趙錫成

海岸防衛隊學院院長海軍少將約翰斯頓(前左三)、趙錫成博士、趙小蘭部長、趙小美與趙安吉等與接受檢閱的優秀學員。(趙錫成博士辦公室提供)

美國海岸防衛隊學院(The U.S. Coast Guard Academy)27日在康乃狄克州 新倫敦市舉行的學院檢閱上向福茂集團創始人兼名譽主席趙錫成博士致敬。

國海岸防衛隊學院院長、海軍少將約翰斯頓(Rear Admiral Michael J. Johnston)在儀式中表示，「幾十年來，趙錫成博士在航海環境管理、安全和海上培訓方面一直是德高望重的行業泰斗，他的個人故事更是美國夢的體現，美國海岸防衛隊學院很榮幸能夠在今天的學員團檢閱中向他致敬。」

出席儀式的還有趙博士的三位女兒，第24任聯邦勞工部 長和第18任聯邦交通部長趙小蘭、紐約州 消費者保護委員會前主席兼執行董事趙小美、及福茂集團董事長兼執行長趙安吉。

趙錫成博士表示非常榮幸能得到美國海岸防衛隊學院的認可，他說，「這個機構代表了服務、勇氣和奉獻精神的最高理想，能有這個機會觀看年輕學員們展示訓練成果，看著他們將成為海岸防衛隊未來領導人的英姿，我為這個我們都稱之為家園的、令人驚嘆不已的國家感到無比自豪！」

趙錫成博士一行參觀海岸防衛隊訓練船「雄鷹號」(EAGLE)，並與學員交談。