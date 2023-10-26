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「中美民眾對話」促兩國友好往來

記者張心╱紐約報導
籃球巨星姚明表示，自己仍然相信體育的力量。(記者張心╱攝影)
籃球巨星姚明表示，自己仍然相信體育的力量。(記者張心╱攝影)

中國駐紐約總領事館、美中關係全國委員會、清華大學25日舉辦「中美民眾對話」活動，邀請籃球巨星姚明、IMF前副總裁朱民等現場交流；與會者表示，民間交流是重建美中關係的關鍵點，期盼以人民力量發展美中友好情誼。

「中美民眾對話」活動由中國駐紐約副總領事錢進主持，美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins)、泰康保險集團董事長陳東昇、蘇世民學院院長薛瀾、清華大學戰略與安全研究中心主任達巍等對美中議題發表看法。

中國外交長王毅即將到訪美國，美國媒體將籃球巨星姚明近期來美出席各項活動，視為提前的「魅力外交」。姚明表示，自己仍然相信體育的力量，就像中國籃球聯賽(CBA)、美國職業籃球聯賽(NBA)中，經常有不同的對手競爭，但這種彼此在賽場上的競技，不僅推動了友誼的連結，也架起了跨文化溝通的橋樑。

歐倫斯多次強調「民間交流」，認為美中民眾互通是重建疫後兩國關係的關鍵，也希望兩國能夠增派更多的記者到彼此的國土報導，把中國的故事講給美國，把美國的故事講給中國。「人們總說我很樂觀，畢竟我已經研究兩國關係幾十年了，我依舊相信當前的困難時光能夠度過。」他舉例說，中國的抗癌藥品對妹妹的病情有用，顯示在美國民眾的生活中，對「中國製造」的信任並沒有受到地緣政治的影響。

對於中國經濟今年下行的趨勢，朱民認為，這是經濟周期中的正常現象，30年的高速發展後必然會經歷自然的衰落；加之此前投資太多，回報開始減少，需要重新進行產業領域的重組，「目前經濟放緩，需要一些時間恢復，大家不需要擔心」。他同時強調，中國未來將重點關注新能源和可持續發展領域。

陳東昇表示，地緣政治對美中投資人有很大影響，除了民間的交流之外，資本的交流對兩國關係恢復也很關鍵，「隨著兩國關係的緩和，未來我們將在醫療、養老領域在美國加大投資。」

泰康保險集團董事長陳東昇表示，隨著兩國關係的緩和，未來將在醫療、養老領域於美國加...
泰康保險集團董事長陳東昇表示，隨著兩國關係的緩和，未來將在醫療、養老領域於美國加大投資。(記者張心╱攝影)
IMF前副總裁朱民認為，中國經濟下行趨勢是經濟周期中的正常現象。(記者張心／攝影...
IMF前副總裁朱民認為，中國經濟下行趨勢是經濟周期中的正常現象。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領事館、美中關係全國委員會、清華大學25日舉辦「中美民眾對話」活動。...
中國駐紐約總領事館、美中關係全國委員會、清華大學25日舉辦「中美民眾對話」活動。(記者張心╱攝影)

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