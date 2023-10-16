亞潮萌論壇 市議員參選人述政見

亞潮萌15日舉行市議會第19、20、23選區參選人論壇，皇后區第20選區的白育青(前排左一)、第23選區的周國東(前排右一)以及第19選區現任市議員帕拉迪諾(前排中)等三位共和黨籍參選人到場。(記者高雲兒╱攝影)

亞潮萌15日舉行市議會第19、20、23選區參選人論壇，皇后區第20選區的白育青、第23選區的周國東以及第19選區現任市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)等三位共和黨籍參選人到場，幾名參選人在犯罪、交通、無證客危機、教育 等話題的政見基本相同。

對於犯罪問題，白育青表示，應對警方給予資金支持和有限豁免權(qualified immunity)，以提高警察正當執法的士氣；帕拉迪諾表示同意，並指出需要鼓勵更多人從業警察，「我們從前每年一度有2800名到3000名警校畢業生，但是現在只有300到600名」。

另外新鮮草原地區的53大道，因為要取消路邊停車位，且增加單車道引起爭議；白育青表示，相關單位應該對此重新評估，「是有很多人騎單車去購物，然後把貨物掛在單車上嗎？」帕拉迪諾說，單車道問題應該讓每個市議員自己決定，沒有辦法一刀切；周國東表示，新鮮草原在他所競選的第23市議員選區，該選區是「交通荒漠」，因此此舉考慮不佳。

對於堵車費，帕拉迪諾直言，她不擔心空氣質量，而更擔心居民的荷包；周國東則認為，政府希望藉此提高收入，「但是與其如此，不如在花費上精打細算，少花一些在移民 身上」；白育青認為，此舉會阻止人們少去曼哈頓，會導致看病等其他活動不便。

談到紐約市日益嚴重的無證客危機時，三人均認為，應該關閉邊境。白育青說，他手下有員工為了工作簽證，要獲得本科和碩士學位，但是政府卻花錢在非法入境的移民上，這是沒辦法留住人才的；周國東表示，帕拉迪諾通過自己的努力，將位於大學點的300人單身男子庇護 所轉化為家庭庇護所，「說明市議員只要努力就可以將庇護所關閉」，他強調，應該投資到為美國納稅的居民上，而不是花在毫無貢獻的無證客身上；帕拉迪諾說，自己已經努力將該庇護所關閉，且紐約市已經因為移民問題瀕臨破產。

教育方面，白育青支持小班制教學，但是帕拉迪諾反對，因為小班制教育需要很多老師，但現在缺少教師；周國東則表示，很多特殊高中的班級遠超20人， 要如何管理和班級規模一樣重要；但是白育青和帕拉迪諾認為，應該推動擴大資優班項目(G&T)，因為學生的水平不一樣，應該因材施教。