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法拉盛擺攤賣條紋鱸魚 遭收繳並開罰

記者邢易霖／紐約報導
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

近日，紐約州環保廳(DEC)的環境保護巡邏警察(Environmental Conservation Police on Patrol)收到舉報，指有人在皇后區法拉盛的街邊非法販賣條紋鱸魚，警察在現場查獲了九條魚並開出了罰單。

根據州環保廳的紀錄，9月21日，兩名巡邏警員收到舉報，稱有人在法拉盛的人行道上出售條紋鱸魚。他們立刻趕到天橋下的某一臨時擺攤位，發現攤位上正擺放著未帶出售標牌的條紋鱸魚。警方遂在現場收繳了九條魚，並就這一起銷售未遂的違規行為開出了罰單。

據了解，這些販賣海產的小攤販於疫後在法拉盛出現，其售賣的價格略低於超市價格，並不清楚海產的具體來源，環保警員在執法時，通常向他們開出「未標記產地」和「無證運輸及銷售海鮮」等罰單，並將海鮮沒收。

此外在9月28日，環境保護巡邏警察在對紐約市魚市場進行常規檢查時，發現有人在禁漁期(Fishing closed season)出售石斑魚(tautog)，設於街邊的攤位上共有12條石斑魚有待出售，為開漁期可合法持魚數的三倍。他們向這位魚販講解了有關石斑魚的規定並開出了罰單。

法拉盛 紐約市 紐約州

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