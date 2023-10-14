聯合健保8大道辦事處擴充 服務更好

聯合健康保險位於布碌崙8大道的亞裔資訊中心目前已完成擴充工程，13日邀請社區機構夥伴到場慶祝。(記者顏潔恩╱攝影)

聯合健康保險位於布碌崙 (布魯克林)8大道的亞裔 資訊中心目前已完成擴充工程，13日邀請社區機構夥伴到場慶祝；聯合健康保險指出，更大的空間將給到訪的民眾更舒服的環境，除了醫療保健的諮詢外，會員若需要其他的政府補助項目申請、英文信翻譯等，也可在這裡獲得專業協助。

據悉，8大道的亞裔資訊中心於2015年建立，為該公司於布碌崙最重要的健康福利和資源中心之一，客戶能夠獲得一對一的專業諮詢，員工能以英文、中文、廣東話及越南語溝通，確保民眾獲得最詳細的解說。

亞裔市場部的行銷企畫專員馬豔表示，在擴充以前，等候區一次最多只能坐九人，而擴充後打造了全新的「社區活動室」，可容納20人，為以後舉行講座、公眾會議等公益健康項目提供空間；不僅如此，原本的工作區域也進行了維修升級，專員之間有了隔間辦公室，客戶日後進來有更好的體驗與隱私。

馬豔也指出，雖作為醫療健保公司，但實際上提供給客戶的不只是這一方面的資訊，也包括他們看不懂的英文信、各種帳單，還有聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱「紅藍卡」) 、州政府醫療補助 (Medicaid，俗稱「白卡」)、糧食券(SNAP)的申請；未來也會與社區機構有合作項目，例如眼科檢查、健康篩檢等，便能以此作為據點，方便當地民眾前來獲得服務。