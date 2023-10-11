糧食券被盜追溯賠償申請 月底截止

布碌崙居民Sandy糧食劵被盜599元，只要回了21元賠償，她準備再次申請。(親子互助會提供)

所有糧食券 被盜追溯賠償申請，均將在10月底結束。紐約親子 互助會與法律援助協會(Legal Aid Society)宣布，將於16日現場辦公，幫助華社居民辦理相關申請，呼籲有需要的市民報名。

「電子福利 轉帳卡」(Electronic Benefits Transfer，EBT)是政府發放公共福利而使用的轉賬卡，政府的現金福利和糧食券福利(SNAP)目前均通過這張卡發放，華人習慣上將其稱為「糧食券」。

從去年起，許多紐約華社的居民發現，糧食券中的福利金被盜刷，有的被盜金額高達數千元。直至現在，糧食券被盜現象仍屢有發生。作為聯邦福利之一，糧食券起初並無補發或尋求賠償的方法。而在社區人士和民選官員的共同努力下，蒙受損失者從8月21日起，終可以向市人力資源管理局(HRA)申請追溯賠償。

按照相關規定，現金福利的追溯日期為2022年1月1日當天及之後，糧食券福利的追溯日期為2022年10月1日及之後。

紐約親子互助會(PCR)會長黃妮可介紹，糧食券被盜追溯賠償申請的截止日期為本月底。從下個月開始，如果要申請糧食券被盜賠償，必須在被盜日期之後30天內提出申請，否則不予辦理。

到目前為止，已經有不少華社居民提交了賠償申請並得到賠付，但也有人在申請時出現了紕漏，比如布碌崙(布魯克林)一位名叫Sandy的居民糧食券被盜599元，但最後竟然只要回了21元的賠償，讓她哭笑不得，在律師的指點下，Sandy準備再次申請賠償。

為了幫助華社居民正確申請糧食券賠償，紐約親子互助會與法律援助協會(Legal Aid Society)合作，將於16日在57街947號的互助會辦公室現場辦公，為華裔居民辦理糧食券賠償申請。

黃妮可說，互助會一直在幫助華社居民申請糧食券的賠償，她希望這次專業的集中辦理，能為更多糧食券被盜的華裔居民挽回損失。

不過，黃妮可也提醒，對付糧食券被盜，最好的辦法是防患於未然，首先要防止身分信息洩露，在使用糧食卡時，也要檢查一下讀卡器是否正常，是否被安裝了測錄設備。如發現異常，居民應馬上撥打911報警。