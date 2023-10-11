10/18粉紅絲帶送愛心 關懷女性防治乳癌

布碌崙社區商家與當地民選官員，定於本月18日在8大道舉行第三屆粉紅絲帶愛心公益活動。(記者顏潔恩／攝影)

10月為國際乳癌防治月，布碌崙 (布魯克林)社區商家與當地民選官員，定於本月18日(周三)，將在8大道 舉行第三屆粉紅絲帶愛心公益活動，鼓勵女性關愛自身健康、定時做乳房檢查。

該活動由翠園酒家、碧波庭聯合舉辦，並獲得協辦單位布碌崙商會、國際華人 女性健康協會、州參議員曲怡文、郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、阿維萊斯(Alexa Avilés)等贊助支持。

翠園酒家的負責人古平說，這是第三次針對乳房健康舉行的公益活動，旨在宣導正確信息，呼籲華裔女性多關愛自己的身體；她很感激每年活動獲得各界人士的踴躍參與，並將會延續傳統，將扣除了開支後的款項捐贈給瑪摩利醫院乳癌中心(Maimonides Breast Center)，讓該中心能有更好的資源和經費來服務大眾。

除了提倡正確的健康訊息，當晚活動還有抽獎、歌舞表演等，並特意邀請乳癌倖存者，與現場民眾分享經歷，另外也邀癌症醫生，就防治乳癌、接受檢測和治療方式等提供詳情，進一步提高健康意識。

曲怡文表示，活動的善款將捐給擁有眾多華人病患的瑪摩利醫院，民眾的慷慨解囊，會讓更多華裔同胞受益；在10日舉辦的記者招待會上，她也很欣慰看見愈來愈多的男性參與，希望他們能把相關信息傳給身邊的女友、妻子等，讓其意識到乳癌健康的重要性。

該公益活動將在18日(周三)晚上7時舉行，地點是8大道交65街的翠園酒家；購買晚宴的10人桌可分為鑽石和白金贊助級別，價格不一，有意晚會的民眾可撥打至(718)833-1688，查詢詳情。