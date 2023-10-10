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氣候危機 皇后區籲居民參與調查

記者邢易霖／紐約報導
皇后區民代呼籲社區分享氣候變化經驗，方便解決居民日後的具體需求。(路透)
皇后區民代呼籲社區分享氣候變化經驗，方便解決居民日後的具體需求。(路透)

氣候變化導致的極端天氣日益頻繁及嚴重，為皇后區居民帶來許多生活和生計困擾，月前的暴風雨更是給社區帶來災害。鑒於迫切需要解決這些挑戰，皇后區長理查茲(Donavan Richards)、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀辦公室近日與幾所學院合作，聯合發起一項調查，旨在從社區居民的角度了解極端天氣事件和氣候變化帶來的挑戰和影響，呼籲居民積極填寫。

這項調查鼓勵皇后區居民、商家、及組織，花費十至15分鐘的時間來完成，分享他們的經驗和見解，討論極端天氣事件如何影響他們的生活和社區。該調查的目標不僅在於評估最近事件的影響，還為制定長期的針對性策略奠定基礎，並為設立社區未來的舉措提供意見和建議，方便解決居民的具體需求。

皇后區長理查茲表示，紐約市知道氣候變化可能對社區造成毀滅性的影響，皇后區也不例外，他說，「我們努力將皇后區打造成衛生清潔、可再生能源和應對氣候變化方面的全球代表，而民眾們的經驗是指導我們工作的關鍵。我鼓勵社區的每個人在接下來的幾周內參加這項調查，為我們的社區的未來提供寶貴的意見和建議。」

州參議員劉醇逸強調指出，氣候變化影響民眾日常生活的各個方面，從洪水泛濫到空氣質量變差，甚至是噪音汙染。「希望大家積極參與，以便最好地告知立法者和政策制定者，了解正在受影響的家庭、住房和企業等問題。」

市議員黃敏儀表示，她感受到選民和社區居民因氣候變化而受到的影響和危害，親自聽說了許多他們經歷的故事。她希望民眾可以積極填寫調查報告。

如參與這項調查並發表意見，請在本月11日截止日期之前訪問bit.ly/QueensClimate。簡體中文bit.ly/QueensClimateCHN；繁體中文，bit.ly/QueensClimateCHNTC。

皇后區 參議員 洪水

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