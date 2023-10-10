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紐約腫瘤高峰論壇 專家法拉盛研討

紐約訊
第十屆紐約腫瘤高峰論壇在法拉盛舉辦。(主辦方提供)
第十屆紐約腫瘤高峰論壇在法拉盛舉辦。(主辦方提供)

為期兩天的美國華裔血液與腫瘤專家學會(CAHON)第十屆紐約腫瘤高峰論壇(NYOF)，日前在法拉盛舉辦，來自全美和中國大陸血液與腫瘤臨床和研究領域的近200華裔專家，圍繞血液和腫瘤領域的最新進展進行了交流及研討。

據了解，該活動由紐約醫學院(New York Medical College)醫生劉德龍、瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)醫生黄夷伍、以及弗吉尼亞腫瘤中心(Virginia Oncology Associates)醫生趙博牽頭主辦。

論壇首日，哥倫比亞大學醫學院醫生Joseph Jurcic主講了急性髓性白血病治療的進展，紐約紀念斯隆-凱特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)醫生Yelena Janjigian討論了胃癌的現狀和臨床試驗。

MD安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)醫生王魯華描述了套細胞淋巴瘤的新發現，紐約大學醫學院醫生Vamsidhar Velcheti解讀了肺癌的新進程，聖路易斯華盛頓醫學院醫生馬秀光闡述了乳腺癌現有的臨床試驗，德州西南醫學中心醫生張恬則介紹了泌尿系統腫瘤的治療前景。

此外，美國華裔血液與腫瘤專家學會還在今年的活動上，授予了紐約醫學院教授劉德龍終身成就獎，表彰他在發展血液專科和培養專業人才方面的卓越貢獻。今年的傑出貢獻獎，則由美國食品藥物管理局醫生賈玉霞、以及賓夕法尼亞州立大學癌症研究所醫生鄭弘獲得。

專家學會理事長醫生袁瑞榮及會長醫生趙博則回顧了學會的發展歷程，自2005年註冊以來，學會至今已有來自來學術界、私人診所、醫院、工業界和政府部門等領域的300餘名成員。多年來，學會也一直在為中美科學交流合作不斷努力。 

腫瘤 醫學 癌症

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