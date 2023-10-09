印度裔女子洗衣店遭搶 警緝男嫌

皇后區法拉盛日前發生搶劫事件，一位四旬女子錢包被盜，圖為劫案嫌疑人樣貌。(公共安全巡邏隊提供)

在紐約市華人 社區居民頻頻抱怨治安惡化之下，皇后區法拉盛 日前發生搶劫事件，一位四旬女子錢包被盜，嫌犯隨即逃離現場，目前仍未被逮捕。

根據市警(NYPD)消息，在6日晚間約8時50分前後，接報稱東法拉盛霍莉大道(Holly Ave)146-01號內發生盜竊案。警察抵達現場後，一名45歲的女性指其當時停留在洗衣店內，但遭到一名進入店內的不明身分人士拿走放在座椅旁邊的錢包。犯案後，嫌犯逃離現場，案件調查還在進行中。

本次事件案發地位於法拉盛金城發超市附近，涉事店鋪名為「哈力洗籠」。目擊者表示，事發時一名疑似印度裔的女子在洗衣店撥打電話，但一名載面罩男子在對街守候許久，隨後乘其不備跑去搶走錢包，並坐上同夥的摩托車逃跑。

服務華人社區的紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)亦知曉此事，副隊長李啟基提醒，居民若見到形跡可疑人士，或兩人乘坐一輛電動車四處張望，需提高警惕或盡量拍下疑匪外貌。他說，注意力過於專注在手機之上成為吸引不法分子的因素之一，建議大眾在夜間外出時留意周圍環境，並儘量避免攜帶背包、現金或珠寶；若真遇到搶劫，可適時放棄爭搶，否則會導致被拖行受傷。

警方並未告知受害者的財物損失價值，但已將案將定性為重竊罪案(Grand Larceny)。截至本月1日，法拉盛市警109分局轄區共錄得1028起重竊罪案，較往年同期減少9.3%。