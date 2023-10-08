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大西洋地鐵站8惡少 持刀攻擊1青少年

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝八名涉嫌持刀傷人的少年。(市警提供)
警方正通緝八名涉嫌持刀傷人的少年。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center station)日前發生一起暴力攻擊案，八名惡少在地鐵站內包圍一名青少年，一番打鬥後，有人抽出一把刀子刺向受害者的臀部和胸部；紐約市警目前已發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

紀錄顯示，該案發生於本月3日下午4時左右，地點位於一處前往三號、四號線的走廊上，當時一行八人看見獨自行走的受害者，湊到跟前詢問對方是不是某幫派的成員；在受害者作出回應以前，幾人便已經動手，多記重拳打在他的身上，其中一人還亮出一把刀子，往他的臀部和胸口上刺去。

一群人隨後逃出地鐵站，目擊者報警之後，少年被送往瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)接受治療，傷勢並無大礙；警方表示，包括受害者在內，涉及此案的相信全是青少年，已截取地鐵站內的監控錄像，捕抓到幾人的身影。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 布碌崙 紐約市

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