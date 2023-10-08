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松柏之家26年慶 表彰傑出貢獻者

記者顏潔恩╱紐約報導
松柏之家社區服務中心日前於布碌崙翠園酒家舉行成立26周年暨籌款晚會。(記者顏潔恩╱攝影)
松柏之家社區服務中心日前於布碌崙翠園酒家舉行成立26周年暨籌款晚會。(記者顏潔恩╱攝影)

松柏之家社區服務中心日前於布碌崙(布魯克林)翠園酒家舉行成立26周年暨籌款晚會，晚會上表彰多名作出貢獻的傑出人士，他們在各自的領域中發光發熱，其中包括華裔的62分局局長劉志強、瑪摩利醫院醫療中心神經科及腦血管科副主席王慶良。

除劉志強、王慶良外，獲得表彰的傑出人士還包括布碌崙商會總裁兼首席執行官藍迪(Randy Peers)、阿茲海默症關愛服務總裁兼首席執行官Eleonora C. Tornatore-Mikey's、以及第21學區委員會主席Jay Brown。

董事會主席李宗保分享該中心成立的契機，已故的創始人莫伯光和非洲裔的希爾(Roland Hill)當年目睹羊頭灣愈來愈多的華人湧入，特別是U大道地鐵站每日有數百名華人使用，為更好服務當地人，兩人決定成立一個社區服務中心，20多年來在各界的支持下茁壯成長。

他將松柏之家的成功歸功於不少民選官員、社區夥伴的幫助和贊助，直到現在，該中心仍然是為亞裔爭權的平台；他指出，截至2022年，亞裔人口雖占紐約市總人口的18%，但獲得市府經費不及5%，相對較低，接下來依然會發揮影響力，爭取公平資金，主動參與主流社會。

行政總裁陳偉儀則指出，松柏之家不停開設新的服務中心，旨在為社區帶來多元化的服務，並積極因應人口高齡化現象、新移民人口增長、仇亞暴力、弱勢群體權益等挑戰；目前在布碌崙，共有羊頭灣T大道、戴克高地的15大道、以及班森賀西7街三個服務點，附近各有B、D、N線列車途經的地鐵站，給上門求助的民眾帶來便利。

她也介紹，目前開展的社區項目，除向來就有的長者服務、青少年暑期義工項目外，最近也積極推動藝術文化創作、暑期青年就業計畫、青少年領袖培訓、對抗仇恨和暴力訓練等。

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