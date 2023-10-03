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布碌崙華聯會 10/7辦醫學講座

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華聯會將於10月7日舉辦醫學常識講座暨家庭同樂日。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙華聯會將於10月7日舉辦醫學常識講座暨家庭同樂日。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會將於10月7日(周六)上午11時至下午3時舉辦2023醫學常識講座暨家庭同樂日，為居民提供健康與健保咨詢，並將專門舉辦一場專題醫學講座。民眾可以與家人一起參與這次活動，共獲健康信息，共度周末。

記者會上，布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢介紹，這次活動分室內和室外兩部分。室外部分位於23大道，在86街和85街之間，主要由各機構的健康和健保展攤組成。據介紹，今年的展攤多於往年，將會達到30個左右。各展攤除了提供健康和健保信息外，還能進行血壓和血氧飽和度檢測。各攤位還將分發各式小禮品。

室內的部分將位於84街2326號的聖瑪麗教堂(St.Mary, Mother of Jesus Church)。針對過敏問題在華人社區愈來愈普遍，過敏和免疫科醫生李王美麗(Mary Lee Wong)將舉辦名為「季節性過敏的預防和治療」的醫學講座，講座於活動當天中午開始。

鄧銘賢說，除了瑪摩利醫院和聖瑪麗教堂，Bensonhurst Center也成了今年活動的主要協辦方。除了健康和健保展攤，這次活動還新增了手工串珠活動等趣味活動。

州眾議員寇頓(William Colton)、州參議員曲怡文、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)的華人代表狄鐘琪，以及參展的眾多健康和健保機構的代表都參加了這次記者會。

健保 華人 醫學

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