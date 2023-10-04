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巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

男子闖入住宅 性侵18歲女生

記者高雲兒／紐約報導
9月29日大雨滂沱之際，一男嫌竟然趁亂闖入法拉盛附近一18歲女子住宅，並對其進行了性侵。(市警提供)
9月29日大雨滂沱之際，一男嫌竟然趁亂闖入法拉盛附近一18歲女子住宅，並對其進行了性侵。(市警提供)

9月29日大雨滂沱之際，一男嫌竟然趁亂闖入法拉盛附近一18歲女子住宅，並對其進行了性侵，目前警方已公布該男子照片，呼籲民眾協助追緝。

根據市警，該惡性案件發生於9月29日上午10時40分，地點位於皇后區45大道和魯賓遜街道(Robinson Street)附近，和凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)僅三個街區；男嫌強行闖入受害女子家中後，就將女子摔倒在地，然後實施了強姦，隨後逃離現場。

受害女子被警方緊急送往紐約長老會皇后區醫院，目前狀況穩定。

市警日前公開男嫌的照片，最後一次露面時身穿灰色帶帽外套和黑色夾克外套，底下著深色運動褲。皇后區特別受害者小組(Queens Special Victims Squad)稱，該名男嫌仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，法拉盛109分局在今年已報告了29宗強姦案，與去年同期報告的強姦案數相同。

皇后區 法拉盛 性侵

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